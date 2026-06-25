Neymar no pudo contener las lágrimas tras su esperado regreso

La leyenda del ataque brasileño, Neymar, volvió a vestir la camiseta de su selección nacional tras una pausa de casi tres años. En el encuentro contra Escocia (3-0) en el marco de la Copa del Mundo, el futbolista, que entró desde el banquillo, no pudo contener sus emociones y rompió a llorar al finalizar el partido. Este momento tuvo un significado simbólico no solo para el jugador, sino para todo el fútbol brasileño. Así lo informa Goal.com.

El regreso no fue sencillo para el delantero de 34 años. Según informa Goal.com, la última vez que Neymar apareció con la selección fue en octubre de 2023. Una grave lesión —rotura de ligamentos de la rodilla y complicaciones posteriores— lo alejó del fútbol profesional durante 981 días. El encuentro disputado en Miami es el resultado de su voluntad y de un arduo trabajo de recuperación.

Una difícil pausa de 981 días

Cuando Neymar entró al campo en la segunda mitad en lugar de Matheus Cunha, el estadio lo recibió con ovaciones. Aunque no estaba en su mejor forma, cada uno de sus movimientos captó la atención de los aficionados. Al terminar el juego, se arrodilló en el centro del campo y lloró. Las cámaras captaron el momento en que sus compañeros y el legendario Ronaldinho se acercaron para consolarlo.

"También lloré en el vestuario. Agradezco a Dios por poder ayudar nuevamente a mi país, estoy muy feliz", afirmó Neymar en su entrevista posterior al partido. Sus palabras reflejan la sensación de alivio tras prolongadas lesiones y presión psicológica.

Según el análisis técnico del partido, Neymar comenzó con un ritmo lento y perdió el balón nueve veces. Sin embargo, con el tiempo se fue adaptando al ritmo del juego. Su potente disparo fue detenido con dificultad por el portero escocés Angus Gunn, y tras un córner ejecutado por él, Brasil estuvo a punto de anotar el cuarto gol. Los pupilos de Carlo Ancelotti consolidaron su liderazgo en el grupo con esta victoria.

Lugar en la nueva plantilla y competencia

Para Neymar, quien actualmente defiende los colores del club brasileño Santos, regresar al once titular de la selección no será fácil. La actual Seleção está liderada por estrellas jóvenes y veloces como Vinicius Junior, Raphinha y Matheus Cunha. Aunque Carlo Ancelotti confía en el experimentado delantero, se espera que Neymar cumpla la función de «super-sustituto» en las fases eliminatorias.

El regreso de Neymar es importante para Brasil, no solo tácticamente sino también moralmente. Su experiencia y prestigio en el vestuario aportarán sin duda una fuerza adicional al equipo en los partidos decisivos. Para los aficionados al fútbol, el regreso de Neymar al gran escenario es uno de los factores que aumentan el atractivo de la Copa del Mundo.