Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: se espera una revolución en las pantallas de los smartphones plegables

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está listo para dar un gran paso adelante con el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado de los smartphones plegables. Según la información más reciente que circula en la red, la compañía llevará la resolución de imagen a un nuevo nivel con el modelo Galaxy Z Fold 8 Ultra, cuyo lanzamiento se espera próximamente. Esto servirá para mejorar significativamente la experiencia visual de los usuarios. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el conocido insider Ice Universe, el smartphone Galaxy Z Fold 8 Ultra estará equipado con una pantalla con una «resolución significativamente mayor» en comparación con el modelo actual Galaxy Z Fold 7. Por ahora, no se ha revelado información precisa sobre si este cambio afecta solo a la pantalla externa, al panel plegable interno o a ambas. Sin embargo, los expertos predicen un aumento en la densidad de píxeles (ppi) en ambos paneles.

Nuevos estándares en la resolución de imagen

A modo de comparación, la pantalla externa del Galaxy Z Fold 7 actual tiene 422 ppi, mientras que su pantalla plegable interna tiene una densidad de 368 ppi. Estas cifras ya proporcionan una imagen de alta calidad. No obstante, los ingenieros de Samsung parecen aspirar, con la versión Ultra, a crear el smartphone con la imagen más nítida entre los dispositivos plegables. Según publica ixbt.com, esta actualización tecnológica es especialmente importante para quienes trabajan con contenido y para los entusiastas de los juegos móviles.

Asimismo, se dice que no solo la versión Ultra, sino también el modelo estándar Galaxy Z Fold 8, estarán equipados con pantallas con la mayor densidad de píxeles de su categoría. Esto es parte de la estrategia de Samsung para superar a sus competidores, especialmente a las marcas chinas, en el segmento de los dispositivos plegables.

Fecha de presentación y modelos esperados

La presentación oficial de los dispositivos de nueva generación no se hará esperar. Según la información, Samsung mostrará su nueva línea plegable en un evento especial que se celebrará el 22 de julio de este año en Londres. Se espera que en dicho evento se presenten los siguientes modelos:

Galaxy Z Fold 8 — el buque insignia empresarial estándar;

— el buque insignia empresarial estándar; Galaxy Z Fold 8 Ultra — el modelo premium con capacidades técnicas máximas;

— el modelo premium con capacidades técnicas máximas; Galaxy Z Flip 8 — el modelo plegable compacto y moderno.

Como nota informativa, cabe destacar que Ice Universe, quien difundió estas noticias, es conocido por sus predicciones precisas. Anteriormente, fue uno de los primeros en informar sobre el «notch» del iPhone X, el diseño del iPhone 14 y los sensores de 200 MP de Samsung. Sus fuentes en el departamento de investigación y desarrollo de Samsung indican que el nivel de fiabilidad de esta información es alto.

En conclusión, el Galaxy Z Fold 8 Ultra podría establecer nuevos estándares en el mercado de los smartphones no solo por su capacidad de plegado, sino también por la calidad de su pantalla. Si se materializan los cambios esperados en la resolución de imagen, será otra victoria para Samsung en la evolución de los dispositivos plegables.