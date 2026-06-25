Rivalidad Mbappé-Haaland: ¿Por qué no alcanza el nivel de Messi y Ronaldo?

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Rivalidad Mbappé-Haaland: ¿Por qué no alcanza el nivel de Messi y Ronaldo?

El mundo del fútbol disfrutó durante casi veinte años de la implacable batalla entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Al finalizar esta era, expertos y aficionados reconocieron a la pareja de Kylian Mbappé y Erling Haaland como la siguiente gran rivalidad. Sin embargo, antes del inicio del Mundial 2026, ha quedado claro que la lucha entre estas dos estrellas no ha alcanzado el nivel esperado. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Actualmente, la fase de grupos del mundial que se desarrolla en campos de EE. UU. se ve como el momento clave para despertar esta rivalidad «dormida». Según escribe Goal.com, Mbappé y Haaland se han enfrentado en el grupo I y actualmente figuran entre los principales candidatos a la «Bota de Oro». Ambos delanteros anotaron un doblete en las dos primeras jornadas contra Irak y Senegal, sumando cuatro goles cada uno.

Diferencias entre ligas y clubes

¿Por qué la confrontación entre Mbappé y Haaland no llegó al nivel de Messi y Ronaldo? Se señala como razón principal que juegan en ligas diferentes. Mientras Erling Haaland se convierte en leyenda del Manchester City en la Premier League inglesa, Kylian Mbappé actúa como la nueva estrella de los «galácticos» del Real Madrid en La Liga española. Solo están obligados a competir a distancia por la Champions League o la Bota de Oro europea.

En comparación, la rivalidad Messi-Ronaldo se formó en el punto más álgido del «Clásico», en una época en que el fútbol español estaba bajo un duopolio total. La enemistad entre el Barcelona y el Real Madrid, con la «sal y pimienta» añadida por figuras como José Mourinho y Sergio Ramos, convirtió esta rivalidad en un drama de escala global. Las estrellas actuales no tienen la oportunidad de tales enfrentamientos directos y regulares.

Un nuevo giro en el Mundial

No obstante, la Copa del Mundo 2026 podría cambiar esta situación. El duelo decisivo por la victoria del grupo que tendrá lugar en la ciudad de Boston dará la oportunidad a estos dos delanteros de ajustar cuentas. Lo curioso es que ambas jóvenes estrellas están actualmente por detrás del gran Lionel Messi en la carrera por el máximo goleador del torneo. El capitán de la selección argentina ha logrado marcar cinco goles en los dos primeros partidos.

El prestigio global del Manchester City también influye en esta rivalidad. Muchos aficionados neutrales ven con cierta frialdad los éxitos que el club alcanza gracias a las inversiones de Abu Dabi. El Real Madrid, por su parte, mantiene a Mbappé constantemente en el centro de atención gracias a su grandeza histórica. Factores como este ensombrecen un poco la popularidad de Haaland, por muy altos que sean sus resultados individuales.

En conclusión, no hay duda de que Mbappé y Haaland son los mejores futbolistas de su época. Sin embargo, para que su rivalidad alcance el nivel legendario de Messi-Ronaldo, faltan no solo los indicadores estadísticos, sino también los enfrentamientos directos en el campo y las confrontaciones históricas llenas de emociones. Quizás este mundial sirva como el verdadero comienzo de esta nueva era.

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