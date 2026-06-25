Definido el primer enfrentamiento de los play-offs del Mundial 2026

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Definido el primer enfrentamiento de los play-offs del Mundial 2026

Se ha conocido el primer duelo de la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026. En los octavos de final (1/16), las selecciones de Canadá y Sudáfrica lucharán por el pase a la siguiente ronda.

La selección de Canadá, dirigida por Jesse Marsh, terminó en segunda posición del grupo V. Como uno de los anfitriones del torneo, los canadienses sumaron 4 puntos en tres encuentros para lograr su clasificación a los play-offs.

La selección de Sudáfrica, bajo el mando de Hugo Broos, también acumuló 4 puntos en la fase de grupos. Los sudafricanos vencieron a Corea del Sur por 1-0 en la jornada decisiva, arrebatándole el segundo puesto y clasificando a los play-offs desde el grupo A.

Ahora no hay margen de error para ninguno de los dos equipos. El ganador continuará su camino en la Copa del Mundo, mientras que la selección derrotada abandonará el torneo.

El encuentro de 1/16 de final entre Canadá y Sudáfrica se llevará a cabo el 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

CanadáSudáfricaJesse MarschHugo BroosCorea del Sur
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Shuhrat Razzakov
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