Jürgen Klopp impresionado por el juego de Messi y Ronaldo en el Mundial 2026

El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, afirmó que está siguiendo atentamente el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. El experimentado técnico no ocultó su asombro ante el hecho de que estrellas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sigan jugando a un nivel tan alto a pesar de su edad. Para Klopp, estas dos leyendas siguen siendo los protagonistas principales del torneo. Así lo informa Goal.com.

En una entrevista con Sky Sports, Klopp elogió especialmente la respuesta de Cristiano Ronaldo a las críticas. La estrella portuguesa logró recuperarse tras un comienzo difícil en el torneo. Klopp valoró positivamente el doblete del delantero de 41 años en el encuentro contra la selección de Uzbekistán, que terminó con una victoria por 5-0. Con este resultado, Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de su país en Copas del Mundo.

"Como simple espectador, esto me fascina, porque son los mejores jugadores de los últimos quince años. Cristiano Ronaldo fue duramente criticado después del primer partido, incluso yo lo noté. Pero regresar a los 41 años con un juego tan intenso y apasionado es algo increíble. Que todavía le afecten los fracasos y reaccione así es admirable", dice Jürgen Klopp.

Sobre la genialidad táctica de Messi

Klopp también destacó que siguió de cerca el partido de Lionel Messi contra Austria (2-0) y señaló que los movimientos del argentino en el campo son singulares. Según él, que Messi corra menos no es pereza, sino el resultado de una precisión táctica de alto nivel y de "escanear" el campo.

"La gente piensa que simplemente está caminando, pero yo digo que está estudiando el campo. Incluso cuando el balón estaba en otro lugar, yo lo miraba a él. Mide las distancias, sabe exactamente dónde debe estar, cuándo moverse al ala derecha o al centro. En el partido contra Austria, marcó el primer gol por pura habilidad y el segundo porque quiso. Si hubiera anotado el penalti, habría marcado seis goles en dos partidos", añadió el técnico alemán.

Klopp considera un hecho histórico el poder disfrutar del juego de los representantes de esta gran generación. Admitió que, aunque se encontró con su antiguo pupilo Alexis Mac Allister, encontrarse cara a cara con Lionel Messi fue un momento de emoción especial, incluso para un entrenador experimentado de 59 años.

Estos sucesos en el marco del Mundial 2026 demuestran que Messi y Ronaldo siguen perteneciendo a la élite del fútbol mundial. El reconocimiento de Klopp confirma que no solo su estado físico, sino también su estabilidad mental y conocimientos tácticos siguen estando en el punto más alto.