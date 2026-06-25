Internet de alta velocidad vía Starlink ya disponible en los aviones de Iberia

La compañía Starlink, liderada por Elon Musk, continúa impulsando cambios revolucionarios en el sector de la aviación. La aerolínea española Iberia ha puesto oficialmente en servicio comercial un sistema de Internet de alta velocidad vía satélite en sus aviones de largo alcance. Este paso servirá para mejorar radicalmente la calidad de la comunicación en el aire. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La primera prueba y vuelo práctico se realizó el 23 de junio de 2026 en la ruta Madrid — São Paulo. El avión con matrícula EC-MAA, que despegó del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se convirtió en la primera aeronave de la flota de Iberia equipada con el sistema Starlink. Ahora, los pasajeros de este vuelo pueden disfrutar de un Internet con la misma calidad que la utilizada en tierra durante el vuelo.

Capacidades técnicas e indicadores de velocidad

Según datos de ixbt.com, el sistema Starlink puede proporcionar a bordo del avión una velocidad de descarga (download) de hasta 450–500 Mbps y una velocidad de carga (upload) de hasta 70 Mbps. Lo más importante es que la conexión funciona sin interrupciones y con una latencia mínima. Esto permite a los pasajeros no solo usar redes sociales, sino también comunicarse mediante videollamadas y trabajar con archivos pesados.

La dirección de Iberia planea hacer que este servicio sea totalmente gratuito para todos los pasajeros, independientemente de la clase en la que viajen. Además, la conexión a Internet es continua desde el proceso de embarque hasta la llegada al destino. A diferencia de las generaciones anteriores de Internet satelital, ya no es necesario esperar a que el avión alcance cierta altitud.

Estrategia a gran escala y planes futuros

Iberia tiene como objetivo equipar cerca del 35 % de su flota de largo alcance con equipos Starlink para finales de 2026. Sin embargo, el alcance del proyecto no se limita a un solo operador. International Airlines Group (IAG), su estructura matriz, planea conectar más de 500 aviones de sus diversas aerolíneas a este sistema.

Starlink está consolidando rápidamente su posición en el mercado de la aviación. Actualmente, 41 aerolíneas en todo el mundo tienen acuerdos para utilizar la tecnología de Elon Musk. El número total de aviones incluidos en el programa ha superado los 7 000. Anteriormente, Southwest Airlines también realizó con éxito su primer vuelo equipado con Internet satelital de nueva generación.

Esta noticia también es relevante para los viajeros uzbekos y usuarios de vuelos internacionales, ya que la cuestión de la conectividad de calidad en vuelos largos hacia Europa y América siempre ha sido un tema pendiente. Se espera que la popularización de tecnologías como Starlink convierta el uso de Internet durante el vuelo de un lujo a un estándar común en los próximos años.