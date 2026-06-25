Revolución en el mercado de smartphones: se espera un dispositivo con batería de 14 000 mAh

En la industria de los smartphones, la eficiencia energética y la autonomía siguen siendo uno de los problemas más urgentes. Sin embargo, las últimas novedades tecnológicas sugieren un giro importante. Según el insider Digital Chat Station, se está trabajando en un nuevo smartphone equipado con una batería masiva de 14 000 mAh. Esto lo informa la noticia de Ixbt.com.

Este dispositivo ya ha pasado a la etapa NPI (New Product Introduction). Esto significa que el proyecto no consiste solo en pruebas de laboratorio o bocetos preliminares, sino que se está preparando para el proceso de producción real. Tal capacidad representa un récord para el mundo tecnológico actual y permitiría a los usuarios tener varios días de energía activa.

Tres veces superior a las cifras del iPhone

Para comparar, una cifra de 14 000 mAh es casi tres veces superior a la de muchos flagships populares hoy en día, especialmente los modelos iPhone de Apple. Teniendo en cuenta que la capacidad de la batería de las últimas generaciones de iPhone ronda los 4000–5000 mAh, se espera que el nuevo dispositivo eleve la energía a un nivel completamente nuevo.

Según el informe de ixbt.com, tal reserva de energía no solo permitiría un funcionamiento prolongado sin carga, sino que también podría afectar el peso y el grosor del smartphone. A pesar de ello, los fabricantes intentan mantener la compacidad del dispositivo mediante baterías de densidad moderna.

Competencia y tendencias del mercado

Recientemente circularon noticias de que Honor utilizó una batería de 11 000 mAh en su modelo Honor X80 Pro Max. Incluso este fabricante ofreció una garantía de reemplazo gratuito de la batería si fallaba en dos años. El nuevo smartphone de 14 000 mAh se prepara ahora para batir este récord.

Digital Chat Station, quien difundió esta información, es conocido por sus pronósticos precisos en el mundo tecnológico. Fue uno de los primeros en informar las características de los modelos Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro, así como que el Realme GT 7 Pro contaría con una pantalla Samsung. También predijo correctamente que el procesador Dimensity 9400 se presentaría antes que el chip Snapdragon 8 Elite.

Por ahora, bajo qué marca saldrá este «gigante energético» y su fecha exacta de lanzamiento se mantienen en secreto. Sin embargo, según los expertos, estos dispositivos podrían estar destinados principalmente a viajeros, usuarios que pasan mucho tiempo lejos de la red eléctrica y gamers intensivos.

En el mercado de Uzbekistán, también hay una alta demanda de smartphones con baterías de tan alta capacidad. Especialmente en regiones con cortes de energía o durante viajes largos, estos dispositivos serían sin duda un verdadero salvavidas para los usuarios.