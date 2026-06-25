¿Podrá Uzbekistán clasificar a los play-offs?

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¿Podrá Uzbekistán clasificar a los play-offs?

Las posibilidades de la selección de Uzbekistán de alcanzar la fase de play-offs de la Copa del Mundo 2026 siguen vigentes. Sin embargo, para que los «Lobos Blancos» avancen a la siguiente ronda, una simple victoria podría no ser suficiente.

El equipo dirigido por Fabio Cannavaro ha perdido la oportunidad de clasificar en primer o segundo lugar del grupo K. Ahora, Uzbekistán solo puede conseguir el pase a los octavos de final figurando entre los mejores terceros.

Para lograrlo, la selección debe derrotar obligatoriamente a la República Democrática del Congo en la última jornada. Una victoria por un marcador amplio es fundamental, ya que, en caso de empate en puntos, la diferencia de goles será uno de los factores decisivos.

En el ranking actual de terceros, Bosnia y Herzegovina lidera con 4 puntos. Los bosnios ya han asegurado su pase a los play-offs.

En los siguientes puestos se encuentran Suecia, Croacia, Corea del Sur, Argelia, Paraguay y Escocia con 3 puntos cada uno. Cabo Verde y Bélgica tienen 2 puntos. La República Democrática del Congo y Ecuador suman 1 punto, mientras que Senegal aún no ha sumado.

La tarea de Uzbekistán es muy clara: vencer al Congo y esperar los resultados de los otros grupos. Para que aumenten sus posibilidades, varios rivales que luchan por el tercer puesto deben perder puntos o ser derrotados.

Partidos de la última jornada de los equipos que luchan por el tercer puesto:

  • Japón — Suecia

  • Croacia — Ghana

  • Argelia — Austria

  • Paraguay — Australia

  • Cabo Verde — Arabia Saudita

  • Nueva Zelanda — Bélgica

  • Congo DR — Uzbekistán

  • Ecuador — Alemania

  • Senegal — Irak

RANKING DE LOS TERCEROS

Los resultados de Suecia, Croacia, Argelia y Paraguay son especialmente importantes para Uzbekistán. Si estos equipos pierden puntos, los «Lobos Blancos» tendrán la oportunidad de superarlos. Que Cabo Verde y Bélgica no ganen también podría favorecer a Uzbekistán.

Pero antes de cualquier cálculo, el equipo de Cannavaro debe cumplir su objetivo. Un empate o una derrota contra la RD Congo eliminaría las esperanzas de play-offs. Una victoria mantendría vivo un escenario complejo pero real para avanzar en el Mundial.

De este modo, el destino de la selección de Uzbekistán no depende solo de sí misma, sino también de los resultados de la última jornada en los otros grupos. Cada gol, cada punto e incluso la diferencia de goles son ahora determinantes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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