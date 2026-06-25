Nueva tormenta magnética en la Tierra: se registra actividad de nivel G1

El planeta Tierra ha entrado en una nueva fase de fluctuaciones geomagnéticas. Según los expertos, la tormenta magnética que comenzó durante la noche alcanzó su punto máximo en las primeras horas de la mañana, registrando un índice de nivel G1. Aunque este fenómeno no tiene un impacto significativo en la salud humana ni en los sistemas tecnológicos, puede causar ciertas molestias a las personas meteorosensibles. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, la causa principal de esta agitación geomagnética es el aumento de la velocidad del viento solar debido a la influencia de un agujero coronal en el Sol. Esta estructura coronal es claramente visible en las imágenes obtenidas mediante cámaras de observación y dispositivos especializados. Cabe destacar que la aparición de agujeros de formas no estándar en el Sol se ha convertido en un fenómeno frecuente recientemente.

Los pronósticos indican que la tormenta ya ha alcanzado su punto máximo y no se espera que se intensifique más en las próximas horas. Según los cálculos de los científicos, la situación se estabilizará pronto y el campo geomagnético volverá a su estado normal. El nivel G1 es el indicador más bajo en la escala de cinco puntos y generalmente no provoca fallos graves en los sistemas energéticos o medios de comunicación.

Actividad solar y balance del mes de junio

Se puede decir que el mes de junio de este año está transcurriendo de manera relativamente tranquila desde el punto de vista geomagnético. Desde principios de mes, se han registrado tormentas magnéticas en la Tierra durante un total de cuatro días. Se ha observado que este indicador es considerablemente inferior a los ciclos altos de actividad solar de periodos pasados, especialmente a principios del siglo XXI.

Los expertos consideran este proceso como parte de un ciclo natural. Aunque las fluctuaciones actuales no sean fuertes, los médicos recomiendan que los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente aquellos con problemas de presión arterial y del sistema cardiovascular, tomen precauciones. En estos días, es recomendable beber más agua y evitar el esfuerzo físico intenso.

En la era de las tecnologías modernas, tales fenómenos naturales también pueden tener un ligero impacto en el funcionamiento de los satélites y los sistemas GPS. Sin embargo, las tormentas de nivel G1 generalmente se limitan a la aparición breve de auroras polares en latitudes altas. En regiones como Uzbekistán, este proceso es casi imperceptible.

En conclusión, se puede afirmar que el siguiente pico de actividad solar se desarrolló según el modelo esperado. No se prevén nuevas tormentas fuertes en los próximos días, lo que brinda tranquilidad a la población y a los servicios técnicos.