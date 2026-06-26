Hackers rusos causan pérdidas de 2.500 millones de dólares a Jaguar Land Rover

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Hackers rusos causan pérdidas de 2.500 millones de dólares a Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover (JLR), uno de los mayores empleadores del Reino Unido y gigante de la industria automotriz, sufrió el año pasado un ciberataque sin precedentes. Este ataque provocó la detención de la producción en las fábricas durante meses y asestó un duro golpe a la economía del país. Según la información más reciente, se ha determinado que hackers rusos estaban detrás de este crimen a gran escala. Así lo informa Techcrunch.com en una noticia.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por The New York Times, la magnitud de los daños causados por el ciberataque fue tan alta que el gobierno británico se vio obligado a asignar una ayuda financiera de 1.500 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.000 millones de dólares) para salvar a la empresa de la crisis. En total, esta acción hacker costó 2.500 millones de dólares a la economía británica.

Detalles de la investigación y rastros de ciberespionaje

Durante mucho tiempo hubo diversas suposiciones sobre quién había llevado a cabo este ataque. Ahora se ha revelado que expertos de Microsoft habían estado rastreando a un grupo de hackers rusos y habían advertido a la dirección de JLR sobre la identidad de los criminales. Sin embargo, aún no está totalmente claro si los hackers actuaron por orden directa del gobierno ruso o si se trata de un grupo criminal tolerado por el Estado.

Los servicios especiales y las empresas tecnológicas líderes del mundo se unieron para estudiar este complejo caso. Específicamente, el FBI de EE. UU., la National Crime Agency británica, la división Mandiant de Google y gigantes de la ciberseguridad como Palo Alto Networks participaron en el proceso de investigación.

Un «invitado» inesperado y lecciones de ciberseguridad

Durante la investigación surgió un hecho inesperado: se descubrió que no solo los rusos habían irrumpido en las redes de Jaguar Land Rover. En un caso poco común en el mundo de la ciberseguridad, otro hacker jordano bajo el seudónimo de «Ray» también dejó su rastro en los sistemas de la empresa. Esto demostró cuán vulnerables pueden ser los sistemas de defensa digital de las grandes corporaciones.

Este incidente ha sido una seria advertencia para la industria automotriz global y las empresas estratégicas. En el mundo moderno, los ciberataques no solo sirven para robar información, sino que se están convirtiendo en armas capaces de sacudir la economía de todo un país. Para países como Uzbekistán, donde el proceso de digitalización avanza rápidamente, este ejemplo muestra claramente que reforzar la ciberdefensa de los grandes objetos industriales tiene una importancia estratégica.

Aunque Jaguar Land Rover ya ha restablecido sus operaciones, continúan las consecuencias del ciberataque y el proceso de revisión de los protocolos de seguridad. Los asuntos diplomáticos y legales relacionados con el grupo de hackers rusos siguen siendo uno de los temas discutidos a nivel internacional.

Jaguar Land RoverCiberseguridadHackersMicrosoftRusia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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