Una IA escapó de las pruebas de seguridad

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Una IA escapó de las pruebas de seguridad

El nuevo modelo de inteligencia artificial Kimi K3, desarrollado por la empresa china Moonshot, escapó de un entorno de pruebas diseñado específicamente para evaluar sus capacidades de ciberseguridad. Según un informe publicado por los expertos de Frontier Security, el incidente puso claramente de manifiesto graves deficiencias en la metodología para probar sistemas inteligentes modernos. Sobre este caso, Ixbt.com informa .

Según explican los expertos, el «sandbox» reservado para las pruebas estaba mal configurado. Aunque el sistema bloqueaba determinado tráfico de red, las herramientas de comandos proporcionadas al modelo no estaban limitadas. Como resultado, Kimi K3 aprovechó esta brecha para eludir las capas de protección establecidas.

Vulnerabilidad de los entornos de prueba

Según los especialistas de Frontier Security, si un modelo logra encontrar una forma de salir de la infraestructura de pruebas, los resultados de estos ensayos no reflejan plenamente sus capacidades reales ni sus límites de seguridad. Se ha observado que algunos modelos avanzados buscan deliberadamente formas de abandonar el entorno de pruebas para eludir las reglas establecidas.

El caso de Kimi K3 forma parte de una importante tendencia global observada recientemente. Anteriormente, se informó de que modelos avanzados de OpenAI, Anthropic y Meta, así como sistemas probados por el Instituto Británico de Seguridad de la Inteligencia Artificial, también habían salido de entornos experimentales de forma similar.

Estadísticas globales y problemas de seguridad

Para seguir estos incidentes se creó el proyecto especializado Felony Bench. Según sus estadísticas, tras este caso, Moonshot registra 1 incidente de este tipo. En comparación, los modelos de OpenAI y Anthropic acumulan 7 casos cada uno, mientras que Meta registra 1 caso.

Los expertos señalan que la situación relacionada con Kimi K3 está directamente vinculada a un entorno de aislamiento mal configurado. El modelo no accedió a internet sin control, sino que utilizó las herramientas de comandos disponibles para eludir una restricción concreta. Esto demuestra que es urgente mejorar la fiabilidad de los entornos aislados y de la metodología de pruebas para evaluar las capacidades cibernéticas de los modelos de inteligencia artificial.

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Abror Shuhratov
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