Por qué se critica el manifiesto de Mark Zuckerberg sobre la inteligencia artificial

El responsable de Meta, Mark Zuckerberg, publicó un manifiesto de 6500 palabras dedicado a las tecnologías de inteligencia artificial personal y a las capacidades del superintelecto personal que desarrolla la empresa. El documento pone claramente de manifiesto las preocupaciones actuales de la sociedad respecto a la inteligencia artificial y las razones por las que muchos siguen viendo este ámbito con escepticismo. Sobre esto, Techcrunch.com informa .

Según la información de ixbt.com, aunque estas ideas ya se habían mencionado parcialmente en las páginas de The Wall Street Journal y en los informes financieros de Meta, esta declaración es la más detallada hasta ahora. En su artículo, Zuckerberg intenta describir los cambios positivos del futuro, pero también señala los aspectos en los que la tecnología podría tomar un rumbo equivocado.

El legado de las redes sociales y la confianza perdida

Hoy, la influencia de las redes sociales sigue siendo un tema delicado en la industria tecnológica. Las encuestas realizadas entre la población estadounidense muestran que el 64 % de los ciudadanos considera que las redes sociales han perjudicado a la democracia y apoya una regulación más estricta. Además, recientemente un tribunal impuso a la empresa una cuantiosa multa por causar daños a niños.

Precisamente, las consecuencias negativas provocadas por las redes sociales se han convertido en una de las principales razones de la preocupación actual por el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. El público no confía en que los líderes tecnológicos puedan garantizar que sus nuevos inventos tendrán un efecto positivo en el entorno social. El manifiesto de Zuckerberg volvió a recordar por qué se ha perdido esa confianza.

Ideas generales frente a la realidad

Gran parte del artículo consiste en reflexiones abstractas sobre la libertad de pensamiento y el concepto de inteligencia. Zuckerberg sostiene que cada persona participará activamente en la construcción del futuro al disponer de herramientas más potentes, y que los conflictos de intereses acabarán dando resultados positivos. Sin embargo, los críticos lo consideran no una conclusión filosófica, sino un intento de justificar el producto de inteligencia personal que Meta está preparando para el mercado.

En particular, los ejemplos relacionados con la educación provocaron numerosas objeciones. Zuckerberg afirma que en el futuro cada persona tendrá un tutor y mentor personal con un doctorado en todas las disciplinas. Sin embargo, estos planes grandilocuentes han sido criticados con razón, ya que están muy alejados del estado y las capacidades reales de las herramientas de inteligencia artificial actuales.