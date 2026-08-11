Ronald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis Suárez

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Ronald Araújo llega al Liverpool cedido por el Barcelona y revela los consejos de Luis Suárez

El defensa Ronald Araújo, incorporado al Liverpool cedido por el Barcelona, reveló que recibió valiosos consejos de su compatriota y legendario delantero Luis Suárez antes de comenzar su etapa en la Premier League. El fichaje se completó rápidamente debido a los graves problemas defensivos surgidos en el equipo de Anfield durante el mercado de invierno, abriendo una nueva página en la carrera del futbolista uruguayo. Goal.com informa .

Según Goal.com, el futbolista de 27 años jugará cedido hasta el final de la temporada. El acuerdo también incluye una opción de compra valorada en aproximadamente 47,14 millones de libras esterlinas. Araújo, que lucirá el dorsal 33 en su nuevo equipo, declaró en una entrevista con el departamento de prensa oficial del club que aceptó la propuesta de inmediato y que las gestiones se desarrollaron con gran rapidez.

Tras los pasos de los uruguayos y el apoyo de Luis Suárez

Ronald Araújo se convirtió en el cuarto futbolista uruguayo en vestir la camiseta del Liverpool. Antes que él, Luis Suárez, Sebastián Coates y Darwin Núñez defendieron los colores del club de Merseyside. Tras el traspaso, el experimentado delantero Luis Suárez envió de inmediato un mensaje a su compatriota para desearle suerte.

«Hace unos minutos recibí de su parte un mensaje de apoyo en el que me deseaba buena suerte. Me dijo que había llegado a un club increíble y me envió sus mejores deseos para mi etapa aquí», declaró Araújo al hablar de su relación con Suárez. También añadió que el legendario delantero le aconsejó simplemente que «disfrutara de la experiencia».

Un sueño de infancia y el fútbol inglés

El futbolista explicó que durante su infancia seguía con gran interés los partidos de Luis Suárez con el Liverpool, y que ese factor aumentó su afición por la Premier League. Al recordar que en Uruguay los partidos de la Premier League siempre se ven con mucha atención a primera hora de la mañana, el defensa afirmó estar convencido de que este fichaje es el paso más acertado e importante de su carrera.

En el contexto actual de escasez de efectivos en el equipo, se espera que la experiencia de Ronald Araújo ayude mucho al entrenador a reforzar la línea defensiva. Para el futbolista uruguayo, esta oportunidad supone un reto importante tanto para demostrar su nivel en el escenario europeo como para triunfar en el campeonato de sus sueños.

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