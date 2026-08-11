El Inter vuelve a por Djed Spence

El Inter de Milán ha revisado su estrategia para fichar a un lateral y vuelve a interesarse por Djed Spence, jugador del Tottenham. Según Sky Sports, el gigante de la Serie A se ha visto obligado a replantear sus planes tras las serias dificultades en el fichaje de Moussa Diaby. Como informa Goal.com.

Anteriormente, el conjunto nerazzurro había convertido en su principal objetivo el fichaje de Moussa Diaby, extremo francés de perfil ofensivo. Sin embargo, las negociaciones por el jugador del Al-Ittihad saudí se estancaron debido a la diferencia económica entre ambos clubes. Como resultado, el Inter tuvo que buscar otras alternativas.

El fichaje de Spence y las exigencias del Tottenham

Djed Spence ya estaba en el radar del Inter a comienzos del verano, pero el equipo había centrado más su atención en el ataque. Ahora, el futbolista inglés de 23 años se ha convertido en el principal candidato para solucionar el problema del lateral derecho.

Aun así, el Tottenham no quiere dejar marchar al jugador a bajo precio. El club londinense exige 30 millones de libras esterlinas, sin contar las bonificaciones, por su defensa. El hecho de que al futbolista todavía le queden tres años de contrato y que el club tenga la opción de ampliarlo por una temporada más refuerza la posición del Tottenham en las negociaciones.

Según los medios italianos, el acuerdo podría cerrarse por 30 millones de libras, más otros 5 millones en variables vinculadas al rendimiento.

Otros clubes ingleses también están interesados

Según el periodista Ben Jacobs, la lucha por Djed Spence no se limita al Inter. Los representantes del futbolista también están ofreciendo sus servicios a otros grandes clubes ingleses.

Liverpool y Manchester United, en particular, están estudiando opciones para reforzar su defensa. La versatilidad del jugador, capaz de actuar tanto por la banda derecha como por la izquierda, no está pasando desapercibida.