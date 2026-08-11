La cuota de AMD y NVIDIA se desploma en el mercado chino de la inteligencia artificial

Según el centro de análisis TrendForce, se espera que la cuota de NVIDIA y AMD, los principales gigantes tecnológicos estadounidenses, en el mercado chino de chips de inteligencia artificial caiga hasta apenas el 10 % a finales de este año. Este cambio está directamente relacionado con el fortalecimiento de la posición de los fabricantes locales y las estrictas restricciones a la exportación impuestas. Así lo informa Ixbt.com en un artículo .

En los últimos años, las numerosas prohibiciones y restricciones impuestas a China por la administración de Washington han dificultado considerablemente el suministro de semiconductores extranjeros. Como resultado, el mercado chino de chips de inteligencia artificial ha evolucionado hacia un sistema relativamente cerrado, centrado en movilizar las capacidades nacionales.

El crecimiento de las empresas locales

A pesar del drástico cambio en las condiciones del mercado, el mercado chino de chips de inteligencia artificial continúa expandiéndose rápidamente y se prevé que crezca un 83 % interanual. Sin embargo, este enorme crecimiento no se basa en tecnologías extranjeras, sino íntegramente en alternativas nacionales.

Huawei se perfila claramente como líder del mercado en este ámbito, mientras que Cambricon también es reconocido como uno de los principales actores. Además, gigantes tecnológicos como Alibaba, Baidu y Tencent desarrollan activamente sus propios chips especializados de inteligencia artificial y los introducen en el mercado.

Las iniciativas alternativas de NVIDIA

Con el objetivo de conservar, al menos parcialmente, su posición en el mercado, NVIDIA intenta acceder al mercado chino mediante nuevos métodos originales. Según IXBT.com, la empresa planea comercializar en esta región la nueva tarjeta gráfica profesional RTX Pro 5000 Blackwell.

Esta tarjeta gráfica estará equipada con 48 o 72 GB de memoria GDDR7. Aunque no es un acelerador de inteligencia artificial completo, destaca por cumplir plenamente los requisitos de las sanciones estadounidenses y ser considerablemente más barata que los chips AI especializados.