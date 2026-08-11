El Barcelona podría adelantarse al Real Madrid en el fichaje de Rodri

Si el FC Barcelona supera a su principal rival, el Real Madrid, en la carrera por fichar a Rodri, centrocampista del Manchester City, podría producirse un profundo cambio en el equilibrio de fuerzas de la historia del Clásico. Según el diario británico The Athletic, hasta hace poco resultaba inimaginable que los catalanes ganaran una operación de tal magnitud. Así lo informa Goal.com lo informa.

Durante las últimas ventanas de fichajes de verano, el FC Barcelona tuvo problemas para inscribir a sus jugadores debido a sus dificultades financieras. Mientras tanto, su eterno rival, el Real Madrid, incorporaba sin complicaciones a las mayores estrellas del fútbol mundial.

El equilibrio de fuerzas en el mercado de fichajes

En particular, los fichajes de Jude Bellingham en 2023 y Kylian Mbappé en 2024 demostraron que, entre los mejores jugadores de Europa, el estadio Santiago Bernabéu se había convertido en su destino casi inevitable. Incluso después de que Lionel Messi se marchara al Paris Saint-Germain en 2021, el FC Barcelona logró atraer a varios futbolistas de renombre.

Robert Lewandowski se incorporó al equipo en agosto de 2022, mientras que Dani Olmo llegó en 2024. Además, Anthony Gordon fue fichado del Newcastle United por 80 millones de euros.

Recuperación financiera y planes de futuro

Según la directiva del club catalán, el aumento de los ingresos tras el regreso al estadio Camp Nou ha fortalecido considerablemente la situación financiera del equipo. Esto le permite actuar con mayor intensidad en el mercado de fichajes.

Según la fuente, el Manchester City valora a Rodri en unos 80 millones de euros. La directiva del FC Barcelona insiste en que los esfuerzos para fichar a esta estrella española no afectarán a las gestiones para incorporar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez.