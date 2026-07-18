Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños

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Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños

Tesla ha presentado una nueva bicicleta de equilibrio para niños pequeños llamada Balance Bike for Kids . El nuevo producto ya está disponible en la tienda online Tesla Shop . Así lo informó la publicación Habr .

Una bicicleta de equilibrio es una bicicleta sin pedales ni sistema de transmisión por cadena, que el niño impulsa empujando con los pies contra el suelo. Los expertosseñalan que este tipo de vehículo ayuda a los niños a desarrollar habilidades de equilibrio y control, facilitando el aprendizaje posterior de una bicicleta convencional.

El nuevo modelo de Tesla cuenta con un marco ligero de aleación de magnesio, un asiento ajustable en cinco niveles, la inscripción Tesla en el lateral y el famoso logotipo « T » en la parte frontal.

Según la compañía, la bicicleta está diseñada para niños de 2 a 5 años . Para su uso, se recomienda que el niño tenga una longitud de pierna de al menos 35 centímetrosy un peso que no supere los 35 kilogramos . Todas las herramientas necesarias para el montaje están incluidas en el paquete.

El nuevo Balance Bike for Kids se vende a un precio de 225 dólares estadounidenses .

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