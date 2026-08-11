Sergey Brin gastó 100 millones de dólares para combatir el impuesto a los multimillonarios

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Sergey Brin gastó 100 millones de dólares para combatir el impuesto a los multimillonarios

Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google, donó otros 20 millones de dólares a la organización « Build a Better California », que lucha contra el impuesto a los multimillonarios propuesto en California. Según nuevos informes financieros, Brin, la cuarta persona más rica del mundo, ha gastado así más de 100 millones de dólares en total para evitar pagar unos 13.300 millones de dólares en impuestos. TechCrunch.com informa de que se trata de una suma considerable.

La iniciativa conocida como Prop 40 en California contempla introducir un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio neto de unos 200 multimillonarios residentes en el estado. Está previsto que los ingresos recaudados se destinen principalmente a financiar los programas de salud de California. En particular, ante los recortes presupuestarios previstos para el próximo año, el programa Medicaid del estado podría perder hasta 30.000 millones de dólares en financiación federal.

Los magnates tecnológicos abandonan el estado

Sin embargo, Sergey Brin no es el único magnate tecnológico que intenta evitar este impuesto. Se dice que no es casualidad que el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, comprara este año una mansión de 170 millones de dólares cerca de Miami. El exdirector ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, el inversor de capital riesgo Peter Thiel y Larry Page, compañero de Brin y cofundador de Google, también han abandonado el estado.

La iniciativa Prop 40 también ha sido duramente criticada por el gobernador del estado, Gavin Newsom. Expresó su preocupación por las consecuencias económicas de la salida de multimillonarios y sus empresas de California y pidió establecer, en su lugar, un «impuesto nacional a los multimillonarios». En una declaración, el gobernador señaló que un empleado de oficina común paga una tasa impositiva más alta que los ricos herederos.

La próxima votación y otras opiniones

Los habitantes de California deberán votar sobre la Prop 40 en noviembre de este año. La organización financiada por Brin promueve medidas de votación alternativas capaces de bloquear esta iniciativa al limitar la introducción de nuevos impuestos.

Por otro lado, Jensen Huang, cofundador de NVIDIA, ha expresado su disposición a pagar este tipo de impuestos. En una entrevista con Bloomberg, Huang, que previsiblemente pagará unos 8.000 millones de dólares en impuestos, afirmó que nunca se había planteado abandonar el estado.

«Elegimos vivir en Silicon Valley y, independientemente de los impuestos que quieran aplicar, no me opongo», declaró el responsable de NVIDIA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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