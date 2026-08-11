Micky van de Ven firma un nuevo contrato con el Tottenham

El club londinense Tottenham anunció oficialmente la firma de un contrato de larga duración con uno de sus defensas titulares, Micky van de Ven. Según Goal.com, el futbolista neerlandés se ganó el reconocimiento de la directiva y del cuerpo técnico gracias a sus destacadas actuaciones con el club, y vinculó su futuro al conjunto del norte de Londres. Sobre ello, Goal.com informa .

Tras llegar procedente del club alemán Wolfsburg en agosto de 2023, el defensa central se convirtió en uno de los jugadores más talentosos de la Premier League. En poco tiempo, pasó a ser una pieza clave de la línea defensiva del equipo y fue reconocido como uno de los mejores centrales de Europa.

Progreso en el club y nuevos objetivos

Después de firmar su nuevo contrato, Micky van de Ven habló sobre sus impresiones positivas del Tottenham y sus planes para el futuro. Según explicó, se enamoró del equipo y de sus aficionados desde el primer día en el club, donde ha progresado en todos los aspectos.

El defensa destacó que los objetivos marcados por el club son claros y que quiere avanzar junto al equipo para alcanzarlos. También reconoció su gran entusiasmo por el ambiente que se está creando en el Tottenham y por los resultados que pueden llegar en el futuro.

La confianza de Roberto De Zerbi y el brazalete de capitán

El entrenador del equipo, Roberto De Zerbi, ha destacado en varias ocasiones la importancia del defensa en su sistema de juego. En los últimos partidos decisivos de la pasada temporada, cuando el equipo luchaba por evitar el descenso, el técnico italiano confió a Van de Ven el brazalete de capitán.

Según De Zerbi, conservar a futbolistas de alto nivel como Micky es uno de los pasos más importantes para que el Tottenham pueda luchar por los grandes títulos en Inglaterra y Europa. El entrenador señaló que la mentalidad y las ambiciones del jugador encajan plenamente con la visión del club.

Hazañas sobre el terreno de juego y estadísticas

Van de Ven, que mantiene un rendimiento sólido con el conjunto londinense, está cerca de alcanzar los 100 partidos con el club. La temporada pasada disputó 45 encuentros en todas las competiciones, incluidos 34 de la Premier League, y elevó su registro total a 96 apariciones.

Uno de los momentos más brillantes, grabado para siempre en el corazón de los aficionados, tuvo lugar en la final de la Liga Europa de 2025, disputada en Bilbao. En aquel partido, rechazó acrobáticamente un disparo del delantero del Manchester United, Rasmus Højlund, y preservó la victoria de su equipo por 1-0. La acción se convirtió en una de las imágenes más memorables de la historia reciente del club.