La empresa canadiense AtkinsRealis ha iniciado el proceso oficial de licencia para introducir su tecnología única de reactores CANDU en el mercado estadounidense. La notificación presentada ante la Comisión de Regulación Nuclear (NRC) de EE. UU. es el primer paso oficial hacia la integración de esta tecnología en el sistema energético estadounidense. Esta iniciativa es fundamental para garantizar la independencia energética de EE. UU. y generar la enorme potencia necesaria para la infraestructura de AI. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Los expertos de AtkinsRealis planean introducir en el mercado estadounidense el reactor Enhanced CANDU 6, con una potencia superior a 700 MW. Según los desarrolladores, esta tecnología podría ser una de las soluciones más eficientes para cubrir la creciente demanda de energía eléctrica de los centros de datos (data-centers), sistemas AI y empresas de producción de alta tecnología.

Ventaja tecnológica: uranio no enriquecido y funcionamiento continuo

La principal diferencia y ventaja de la tecnología CANDU es que utiliza uranio natural como combustible en lugar de uranio enriquecido. Según ixbt.com, esto es estratégicamente importante para EE. UU., ya que la cadena de suministro de combustible nuclear del país depende actualmente en gran medida de proveedores extranjeros. El uso de uranio natural reduce significativamente esta dependencia.

Otro logro técnico importante es la capacidad de recargar el combustible sin detener el reactor. Mientras que la mayoría de los reactores tradicionales deben apagarse durante un tiempo para el cambio de combustible, la tecnología CANDU permite mantener al máximo el coeficiente de utilización de la potencia instalada. Esto es muy útil para los grandes clústeres tecnológicos que requieren un flujo de energía estable.

Experiencia internacional y barreras en el mercado estadounidense

Los representantes de AtkinsRealis destacan que esta tecnología ya ha sido probada a nivel mundial. Actualmente, un total de 34 unidades energéticas de tipo CANDU operan con éxito en países como Canadá, Corea del Sur, China y Argentina. Sin embargo, se espera que la entrada en el mercado estadounidense no sea sencilla, ya que el sistema de licencias estadounidense está adaptado principalmente a los reactores de agua ligera (LWR).

Según la nueva estrategia del gobierno de Canadá, se prevé exportar la tecnología CANDU a al menos cuatro nuevos mercados extranjeros para 2040. La cooperación con EE. UU. podría ser el proyecto más grande y prestigioso en este sentido. Por ahora, solo se trata de acuerdos preliminares y la NRC aún no ha otorgado los permisos finales de construcción y operación.

Es natural que este tipo de tecnologías alternativas despierten interés en países como Uzbekistán, que aspiran a desarrollar la energía nuclear. La posibilidad de utilizar uranio no enriquecido se considera una dirección prometedora para simplificar el ciclo del combustible y enfrentar menos restricciones internacionales.