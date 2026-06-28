Se crea el primer departamento de policía en Starbase, la ciudad fundada por Elon Musk

La ciudad-cosmodromo de Starbase, creada por SpaceX en el sur de Texas, Estados Unidos, ya cuenta con su propio sistema de ley y orden. Se ha nombrado por primera vez a un jefe de policía en esta zona tecnológica. Este paso se considera un hito importante, no solo para realizar vuelos espaciales, sino para formar una infraestructura urbana completa. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la decisión de la comisión municipal, el teniente de policía Glenn Bennett, proveniente de la ciudad de Belton, Texas, fue considerado apto para este cargo de responsabilidad. La administradora de la ciudad, Cayetana Polanco, señaló que el proceso no fue sencillo y expresó su satisfacción por haber encontrado a un candidato preparado para los nuevos retos y capaz de garantizar la seguridad de la región en desarrollo.

Militar experimentado y detective profesional

El currículum de Glenn Bennett demuestra que su llegada a este cargo no fue casual. Sirvió en el ejército de EE. UU. desde 2006 hasta 2021 y participó en operaciones militares en Afganistán. Desde 2015 se desempeña en el sistema policial, dirigiendo unidades de operaciones especiales e investigación criminal. Además, es entrenador certificado de CrossFit y participante de los juegos policiales internacionales.

La competencia por el puesto de jefe de policía de Starbase fue sumamente alta. Según datos de Ixbt.com, más de 50 candidatos, incluidos directivos experimentados de varias ciudades de Texas e incluso especialistas de Ohio, presentaron sus solicitudes. Algunos candidatos propusieron métodos de patrullaje no convencionales, pero la comisión priorizó la experiencia clásica y la disciplina militar de Bennett.

La nueva imagen del centro tecnológico

Starbase no es solo un campo de lanzamiento de cohetes, sino el centro de los planes de Elon Musk para conquistar Marte. Aquí viven miles de ingenieros, trabajadores y sus familias. Por ello, la cuestión de garantizar la seguridad pública en la zona tiene una importancia estratégica para SpaceX. La creación de un departamento de policía consolida el estatus legal del territorio.

Desde una perspectiva regional, el desarrollo de ciudades fundadas por corporaciones privadas como Starbase está sentando nuevos precedentes en la legislación de EE. UU. Ahora, Glenn Bennett no solo deberá mantener el orden, sino también adaptarse a las necesidades únicas de la sociedad que se está formando alrededor de la empresa tecnológica más avanzada del mundo.

Cabe recordar que en febrero de este año se anunciaron planes para organizar una comisaría de policía en la zona de Starbase. Actualmente, SpaceX continúa probando sus cohetes Starship y la infraestructura de la ciudad se expande tan rápidamente como la tecnología de los cohetes.