La plataforma Riverside convierte podcasts en boletines informativos mediante IA

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La plataforma Riverside convierte podcasts en boletines informativos mediante IA

Riverside, una de las plataformas líderes a nivel mundial para la grabación de podcasts y videos, ha presentado una nueva capacidad para sus usuarios: la función de publicar newsletters (boletines informativos). Ahora, los creadores de contenido pueden convertir sus materiales de audio y video en formato de texto para establecer una conexión más cercana con su audiencia. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

La empresa Riverside no pretende competir directamente con gigantes como Mailchimp, Substack o Beehiiv. En su lugar, la plataforma propone aprovechar el contenido ya existente de sus clientes. Una nueva herramienta basada en inteligencia artificial analiza el podcast grabado, extrae las ideas principales y las citas importantes, y genera un borrador de boletín listo para usar.

Según Nadav Keyson, fundador y CEO de la compañía, en una entrevista con TechCrunch, para muchas personas es mucho más fácil hablar que escribir desde cero. "Substack y Beehiiv te ofrecen una página en blanco. Nuestros usuarios, en cambio, ya han realizado conversaciones ricas en información en la plataforma Riverside. Les ayudamos a convertir esa conversación en contenido de texto de calidad sin esfuerzo adicional", afirma.

Actualizaciones técnicas y capacidades de inteligencia artificial

Además de la función de newsletter, Riverside ha actualizado significativamente su estudio de grabación. Ahora, la plataforma admite configuraciones multicámara (multi-camera) y ha simplificado el proceso de añadir invitados remotos a la conversación. Esto permite preparar videos con calidad de estudio profesional sin salir de casa.

Asimismo, se han añadido las siguientes funciones nuevas de IA a la plataforma:

  • Preparación de un primer montaje (first cut) del video al finalizar la grabación;
  • Creación de "hooks" interesantes y publicaciones cortas para redes sociales;
  • Filtros de IA especiales que mejoran la iluminación, la profundidad de campo y la nitidez de la imagen.

Esta novedad también tiene gran importancia para los creadores de contenido y especialistas en marketing. En un momento en que los canales de Telegram y los boletines enviados por correo electrónico están ganando popularidad, transcribir podcasts a texto y distribuirlos en diversas plataformas sirve para aumentar significativamente el alcance de la audiencia.

Riverside, que ha atraído más de 60 millones de dólares en inversiones hasta la fecha, amplía su ecosistema de contenido con este paso. Cabe destacar que la competencia en el sector se está intensificando: por ejemplo, Substack ha lanzado recientemente su propio estudio de grabación, mientras que la plataforma Beehiiv ha abierto una sección de podcasts. Riverside, por su parte, se mueve en la dirección opuesta, centrándose en la creación de texto a partir de contenido de video.

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Abror Shuhratov
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