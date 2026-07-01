Sony revoluciona la industria del juego: la era de los discos de PlayStation termina en 2028

El gigante tecnológico japonés Sony ha anunciado uno de los giros más radicales en la historia de la industria del videojuego. Según un comunicado oficial de la empresa, a partir de enero de 2028 se detendrá completamente el lanzamiento de nuevos juegos en discos físicos para la plataforma PlayStation. Este paso significa la transición del mundo de las consolas a un formato totalmente digital y marca el fin de una larga tradición para los coleccionistas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Representantes de Sony Interactive Entertainment señalaron que esta decisión se basa en el comportamiento de los consumidores modernos. Hoy en día, la mayoría de los gamers prefieren descargar juegos a través de Internet en lugar de ir a una tienda a comprarlos. Tras la restricción de 2028, todos los nuevos proyectos se lanzarán exclusivamente a través de PlayStation Store y otras plataformas digitales licenciadas.

La dominancia absoluta del formato digital

Los datos estadísticos muestran que la demanda de discos físicos disminuye drásticamente año tras año. Según el informe del cuarto trimestre del año fiscal 2025 de Sony, el 85 % de las ventas de juegos de PS4 y PS5 correspondieron a descargas digitales. Las copias físicas representaron solo el 15 % del mercado total. Este indicador obligó a la empresa a revisar su cadena de producción y costos logísticos.

Esta tendencia en la industria del juego también está golpeando seriamente a las redes de venta minorista. Por ejemplo, GameStop, la red de tiendas de juegos más grande del mundo, se vio obligada a cerrar más de 1300 sucursales en los últimos dos años. En el mercado de Uzbekistán, también se observa que la importación de discos ha disminuido y que las compras a través de cuentas digitales se han popularizado entre los usuarios.

Consolas antiguas y descontento de los coleccionistas

La nueva decisión solo se aplica a los juegos futuros; todos los discos lanzados hasta 2028 seguirán en circulación y podrán seguir utilizándose. Sin embargo, muchos gamers recibieron esta noticia con preocupación. Recientemente, los informes de que la edición física de Grand Theft Auto 6 contendría solo un código de descarga en lugar de un disco provocaron fuertes protestas entre los fans.

Además, Sony ha preparado una mala noticia para los propietarios de consolas de generaciones anteriores. La empresa cerrará el servicio de PlayStation Store para PlayStation 3 y PlayStation Vita en algunas regiones este año, y en todo el mundo el próximo año. Esto significa que la posibilidad de comprar nuevo contenido digital para estos dispositivos desaparecerá por completo. La posibilidad de descargar juegos comprados previamente se mantendrá por ahora.

Según los expertos, esta decisión de Sony podría impulsar a competidores como Microsoft y Nintendo a tomar medidas similares. Se espera que las consolas de juegos sin lector de discos (Digital Edition) se conviertan en el estándar, lo que podría abaratar ligeramente el precio de los dispositivos, pero aumentará la dependencia de los usuarios de la velocidad de Internet.