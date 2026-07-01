La empresa xAI, propiedad de Elon Musk, ha preparado una sorpresa inesperada para los residentes de Memphis, ciudad que alberga el superordenador Colossus, el más potente del mundo. Starlink, el proveedor de Internet por satélite de SpaceX, ha reducido en un 50 % las tarifas de suscripción mensual para los usuarios de esta región. Esta iniciativa es un ejemplo único de cómo una infraestructura tecnológica importante puede tener un impacto positivo en la comunidad local. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el sitio ixbt.com, los descuentos se aplican no solo a los nuevos clientes, sino también a los usuarios existentes. Lo más destacable es que los costes de adquisición de los equipos Starlink se han eliminado por completo para los nuevos usuarios. El kit de Internet doméstico, que suele costar varios cientos de dólares, se entrega de forma totalmente gratuita a los residentes de la zona designada.

Estrategia de apoyo a la comunidad local

La empresa justificó este paso por su deseo de desarrollar las áreas que rodean el centro de datos Colossus y ofrecer comodidades tecnológicas a los residentes. El sistema de descuentos funciona automáticamente: si la dirección de los usuarios coincide con la zona de la promoción, los precios reducidos se reflejarán en las facturas a partir del siguiente ciclo de pago. No se requiere ninguna solicitud adicional ni cambio de configuración por parte de los clientes.

Además, Starlink ha ampliado su programa de referidos. Si un usuario actual invita a sus amigos o familiares al sistema, ambas partes obtendrán un mes de servicio gratuito. Esta estrategia sirve para maximizar rápidamente la cobertura de Internet por satélite en la región.

Colossus — el mayor proyecto en el mundo de la IA

Como información, cabe señalar que el superordenador Colossus ubicado en Memphis es actualmente el dispositivo más potente del mundo diseñado para el entrenamiento de modelos de IA. Está compuesto por un enorme clúster de procesadores gráficos NVIDIA RTX y sirve para perfeccionar los desarrollos de xAI, competidores de chatbots como ChatGPT.

Aunque los servicios de Starlink aún no se han presentado oficialmente al público en general en Uzbekistán, experiencias como esta en EE. UU. demuestran la responsabilidad social de los gigantes tecnológicos hacia las regiones donde se encuentran sus infraestructuras. Estos descuentos también se ven como una compensación específica para la población local ante molestias como el ruido o el consumo de energía que pueden generar los grandes proyectos.

Según los expertos, esta táctica de Elon Musk podría servir de ejemplo para otras corporaciones tecnológicas. Ofrecer beneficios especiales a los residentes que viven cerca de centros de datos y superordenadores garantiza que las innovaciones sean recibidas con mayor entusiasmo por la sociedad.