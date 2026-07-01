Google lanza el nuevo agente de AI Gemini Spark para usuarios de Mac

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Google lanza el nuevo agente de AI Gemini Spark para usuarios de Mac

Google ha anunciado que su agente de AI más avanzado, Gemini Spark, ya está disponible en el sistema operativo macOS. Esta novedad refuerza considerablemente la posición del gigante tecnológico en el mercado de asistentes de AI para ordenadores personales. Ahora, los usuarios de Mac pueden realizar tareas digitales complejas integrándolas directamente con los archivos de sus dispositivos. Así lo informa la noticia de Techcrunch.com.

Gemini Spark no es solo un chatbot, sino un agente completo que ayuda a gestionar la vida digital del usuario. Según ixbt.com, este asistente permite organizar los archivos existentes en el ordenador, analizarlos y utilizarlos como fuente principal para nuevos documentos de Google Workspace o hojas de cálculo. Por ejemplo, el sistema puede convertir automáticamente facturas en la memoria del ordenador en una tabla de presupuesto.

Nuevas integraciones y capacidades ampliadas

Teniendo en cuenta las objeciones reportadas por los usuarios durante las pruebas iniciales, Google ha asegurado en la nueva versión la vinculación con las aplicaciones Google Tasks y Google Keep. Esta es una actualización muy importante, ya que era incómodo guardar notas simples o listas de compras en programas pesados como Google Docs. Ahora Gemini Spark puede colocar recordatorios cortos directamente en la aplicación Keep.

Además, Google ha ampliado la colaboración con aplicaciones de terceros. Se han implementado integraciones con las siguientes plataformas:

  • Canva — para crear flyers y diseños;
  • Dropbox — para trabajar con datos en la nube;
  • Instacart y OpenTable — para pedir comida y reservar restaurantes;
  • Zillow Rentals — para buscar viviendas de alquiler.
Otro aspecto notable es que Gemini Spark ahora cuenta con una función de seguimiento de eventos en tiempo real. Esto significa que puede analizar en vivo resultados deportivos, cambios en los precios de las acciones o las últimas noticias y reportarlos al usuario. Asimismo, mantiene un control constante de redes sociales, blogs y datos meteorológicos.

Planes futuros y condiciones de uso

Por ahora, Gemini Spark (versión beta) está disponible solo para suscriptores de Google AI Ultra en EE. UU. Sin embargo, la empresa promete ampliar la funcionalidad próximamente. En un futuro cercano, los usuarios podrán asignar tareas complejas de varios pasos al agente en su Mac a través de sus smartphones. Por ejemplo, será posible enviar remotamente una orden para obtener información de un archivo específico en el ordenador.

Con este paso, Google entra en una competencia seria con sus principales rivales: el asistente Copilot de Microsoft y la aplicación Claude Desktop de Anthropic. La entrada en la plataforma Mac servirá para popularizar el ecosistema Gemini, especialmente entre los creadores y usuarios profesionales.

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Abror Shuhratov
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