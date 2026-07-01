Negociaciones importantes en Tiflis: ¿qué sectores son prioritarios?

Está previsto que se lleven a cabo negociaciones importantes en la ciudad de Tiflis con el presidente georgiano Mikheil Kavelashvili y el primer ministro Irakli Kobakhidze.

Durante los encuentros se discutirán asuntos relativos al desarrollo de la amistad, la cooperación económica y las comunicaciones de transporte entre Uzbekistán y Georgia.

El diálogo político se fortalecerá aún más

El orden del día de las negociaciones incluye cuestiones sobre el desarrollo de las relaciones de cooperación multidimensional entre los dos países.

Las partes:

el fortalecimiento del diálogo político;

el desarrollo de las relaciones interparlamentarias;

la ampliación de la cooperación entre regiones;

la activación de los intercambios culturales y humanitarios

discutirán medidas prácticas al respecto.

Atención especial a los proyectos económicos

En los encuentros se dará gran importancia a la ampliación de la cooperación comercial y económica y a la implementación de nuevos proyectos conjuntos.

En particular, se han definido los siguientes sectores como direcciones prioritarias:

industria;

farmacéutica;

química;

agricultura;

turismo;

energía;

tecnologías de la información.

Las partes analizarán las posibilidades de promover proyectos de cooperación en estas direcciones.

El transporte y la exportación en el centro de atención

Otro eje importante de las negociaciones será la cooperación en el ámbito del transporte y la logística.

Se discutirán cuestiones para ampliar la geografía de exportación de productos, acceder a nuevos mercados y crear condiciones adicionales para mejorar las capacidades de transporte de carga.

También se discutirán asuntos internacionales

Se prevé que los líderes también intercambien opiniones sobre temas urgentes de importancia internacional y regional.

Se espera que este diálogo sirva para coordinar los enfoques de las partes sobre cuestiones políticas y económicas importantes.

Se firmará un conjunto significativo de documentos

Al final de la cumbre, se prevé la firma de un conjunto significativo de documentos bilaterales que abarquen diversas áreas de cooperación.

Estos acuerdos podrían llevar las relaciones entre Uzbekistán y Georgia a un nuevo nivel.

En su opinión, ¿qué sector tiene las mayores oportunidades en la cooperación entre los dos países? Deje su comentario.