Negociaciones importantes en Tiflis: ¿qué sectores son prioritarios?

·40·Mundo
Negociaciones importantes en Tiflis: ¿qué sectores son prioritarios?

Está previsto que se lleven a cabo negociaciones importantes en la ciudad de Tiflis con el presidente georgiano Mikheil Kavelashvili y el primer ministro Irakli Kobakhidze.

Durante los encuentros se discutirán asuntos relativos al desarrollo de la amistad, la cooperación económica y las comunicaciones de transporte entre Uzbekistán y Georgia.

El diálogo político se fortalecerá aún más

El orden del día de las negociaciones incluye cuestiones sobre el desarrollo de las relaciones de cooperación multidimensional entre los dos países.

Las partes:

  • el fortalecimiento del diálogo político;

  • el desarrollo de las relaciones interparlamentarias;

  • la ampliación de la cooperación entre regiones;

  • la activación de los intercambios culturales y humanitarios

discutirán medidas prácticas al respecto.

Atención especial a los proyectos económicos

En los encuentros se dará gran importancia a la ampliación de la cooperación comercial y económica y a la implementación de nuevos proyectos conjuntos.

En particular, se han definido los siguientes sectores como direcciones prioritarias:

  • industria;

  • farmacéutica;

  • química;

  • agricultura;

  • turismo;

  • energía;

  • tecnologías de la información.

Las partes analizarán las posibilidades de promover proyectos de cooperación en estas direcciones.

El transporte y la exportación en el centro de atención

Otro eje importante de las negociaciones será la cooperación en el ámbito del transporte y la logística.

Se discutirán cuestiones para ampliar la geografía de exportación de productos, acceder a nuevos mercados y crear condiciones adicionales para mejorar las capacidades de transporte de carga.

También se discutirán asuntos internacionales

Se prevé que los líderes también intercambien opiniones sobre temas urgentes de importancia internacional y regional.

Se espera que este diálogo sirva para coordinar los enfoques de las partes sobre cuestiones políticas y económicas importantes.

Se firmará un conjunto significativo de documentos

Al final de la cumbre, se prevé la firma de un conjunto significativo de documentos bilaterales que abarquen diversas áreas de cooperación.

Estos acuerdos podrían llevar las relaciones entre Uzbekistán y Georgia a un nuevo nivel.

En su opinión, ¿qué sector tiene las mayores oportunidades en la cooperación entre los dos países? Deje su comentario.

TiflisGeorgiaMikheil KavelashviliIrakli KobakhidzeUzbekistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Trump recibe un anillo único con 321 diamantesTrump recibe un anillo único con 321 diamantesHoy, 10:17Preocupación científica: el Sol podría sufrir una fuerte explosión en cualquier momentoPreocupación científica: el Sol podría sufrir una fuerte explosión en cualquier momentoHoy, 10:14Hoy se observará el fenómeno raro de la «Luna de las Fresas»Hoy se observará el fenómeno raro de la «Luna de las Fresas»Hoy, 03:38Entra en vigor la nueva Constitución en Kazajistán: el sistema de poder se transformaEntra en vigor la nueva Constitución en Kazajistán: el sistema de poder se transformaHoy, 00:42Ucrania ataca a Rusia con 419 dronesUcrania ataca a Rusia con 419 dronesAyer, 23:39El Tribunal Supremo de EE. UU. anula el decreto de Trump sobre la ciudadaníaEl Tribunal Supremo de EE. UU. anula el decreto de Trump sobre la ciudadaníaAyer, 22:31
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales