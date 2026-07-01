La startup Venice AI se convierte en "unicornio" con una valoración de mil millones de dólares

A medida que las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan, la cuestión de la seguridad de los datos personales de los usuarios se vuelve cada vez más urgente. La plataforma Venice AI, centrada en la privacidad, ha satisfecho con éxito esta necesidad y ha causado un gran revuelo en el mundo tecnológico en poco tiempo. En su primera ronda de inversión externa, la empresa recaudó 65 millones de dólares, elevando su valor de mercado a mil millones de dólares y obteniendo oficialmente el estatus de "unicornio". Así lo informa Techcrunch.com informa .

Venice AI permite a los usuarios acceder a más de 200 modelos de inteligencia artificial diferentes, incluidos los desarrollos de gigantes como OpenAI y Anthropic. Sin embargo, la diferencia principal es que la plataforma anonimiza completamente las consultas de los usuarios. Según TechCrunch, todos los datos se cifran en el lado del cliente y no se almacena ninguna información personal en los servidores de Venice.

Privacidad y modelos sin censura

Hoy en día, muchos sistemas de IA operan bajo filtros y restricciones estrictos. Venice AI, por su parte, aloja modelos "sin censura" de código abierto (open-source) en sus centros de datos. Esto permite a los usuarios utilizar todo el potencial de la tecnología sin ninguna restricción corporativa. El fundador de la empresa, Erik Voorhees, enfatiza que la inteligencia artificial debería ser una herramienta neutral, al igual que Bitcoin.

El ritmo de crecimiento de la plataforma es impresionante: en dos años de actividad, el sitio ha recibido más de 850 000 visitantes únicos y el número de usuarios activos supera los 3 millones. Cada día se realizan un promedio de 1,7 millones de solicitudes API a través del sistema. Lo más importante es que la empresa ya es rentable y sus ingresos anuales superan los 70 millones de dólares.

Inversiones y planes futuros

La ronda de inversión de serie A fue liderada por el fondo de cripto-capital de riesgo Dragonfly. También participaron en el proceso inversores importantes como Coinbase Ventures y North Island Ventures. Esto demuestra la importancia del proyecto Venice AI no solo para la inteligencia artificial, sino también para la comunidad blockchain y cripto.

Según Erik Voorhees, el hecho de que cada paso y consulta de las personas sea monitoreado es más peligroso que cualquier pregunta inapropiada. Venice AI tiene como objetivo proteger la libertad digital a través de sus tecnologías de cifrado. Actualmente, también está disponible una función de cifrado "end-to-end" para los suscriptores de pago de la plataforma, lo que aumenta aún más el nivel de seguridad.

Este éxito marca una nueva tendencia en el mercado de la inteligencia artificial. Los usuarios ya no solo buscan bots inteligentes, sino tecnologías seguras que no invadan su vida privada. Venice AI parece estar listo para liderar este mercado.