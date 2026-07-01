Joan Laporta confirma: el FC Barcelona envió una oferta oficial por Julián Álvarez

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Joan Laporta confirma: el FC Barcelona envió una oferta oficial por Julián Álvarez

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó abiertamente que se ha enviado una oferta oficial al Atlético de Madrid por el traspaso del delantero argentino Julián Álvarez. Se espera que este fichaje sea uno de los eventos más sonados del verano, ya que el propio jugador ha expresado su deseo de continuar su carrera en el Camp Nou. Sin embargo, las negociaciones entre ambos clubes se encuentran actualmente en un punto muerto. Así lo informa Goal.com informa .

Según el portal Goal.com, Laporta reveló en una charla con periodistas tras la inauguración de un nuevo proyecto que ya ha comenzado la comunicación oficial entre los clubes. Según sus palabras, el Barcelona seguía a Julián Álvarez desde antes de su paso por el Manchester City, pero no pudo concretar el traspaso en aquel entonces debido a dificultades financieras. Ahora, los azulgranas han iniciado gestiones serias para incorporar al campeón del mundo.

Obstáculos del traspaso y la postura del Atlético de Madrid

La dificultad de las negociaciones se debe a la postura firme e intransigente de la directiva del Atlético de Madrid. Laporta acusó al club madrileño de tener un enfoque «poco flexible». En su opinión, la directiva del Atlético no quiere dejar salir a Julián Álvarez hasta encontrar un sustituto adecuado. Además, los madrileños, molestos porque el Barcelona contactó al jugador antes de finalizar su contrato, han presentado una queja ante la FIFA y la Federación Española de Fútbol.

El propio Julián Álvarez, en una entrevista tras los partidos con la selección argentina, había dejado entrever que era momento de un cambio. «He hablado con los responsables del Atlético, la mejor opción para todos sería mi traspaso, para así poder cumplir mis sueños», había declarado el delantero. Laporta enfatizó que el club no tiene ninguna relación con estas declaraciones, subrayando que se trata simplemente de una elección personal del jugador.

El delantero de 26 años registró resultados excelentes durante la pasada temporada 2025-26. Marcó 20 goles y dio 9 asistencias en todas las competiciones. Estas cifras son ideales para reforzar la línea de ataque del Barcelona. Laporta indicó que la oferta sigue en pie y que, si el Atlético cambia de opinión, el acuerdo podría cerrarse rápidamente.

Según el presidente, en el pasado se han realizado muchos traspasos entre ambos clubes y siempre se han resuelto mediante acuerdo mutuo. Sin embargo, esta vez la situación está algo tensa. Laporta calificó de incomprensible que el Atlético de Madrid haya recurrido a órganos legales, afirmando que estas acciones solo sirven para complicar la situación. Por ahora, el Barcelona no tiene intención de revisar su oferta y espera la respuesta del lado madrileño.

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