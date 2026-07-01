Estados Unidos levanta la prohibición sobre los modelos de inteligencia artificial más potentes de Anthropic

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha levantado oficialmente las restricciones a la exportación impuestas a los modelos de inteligencia artificial Claude Fable 5 y Mythos 5 desarrollados por Anthropic. Esta decisión supone un giro inesperado pero importante en el mundo tecnológico, ya que estos modelos son considerados serios competidores de los productos de OpenAI y Google debido a su alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anthropic anunció en su página oficial de la red social X que ha recibido la notificación correspondiente de los reguladores estadounidenses. Tras esta buena noticia, la empresa ha acelerado el proceso de relanzamiento de los modelos y su disponibilidad para los usuarios. A partir de ahora, desarrolladores y empresas de todo el mundo podrán utilizar estas tecnologías avanzadas sin restricciones.

Cabe recordar que los modelos Fable 5 y Mythos 5 fueron presentados a principios de junio de este año. Sin embargo, poco después de su debut, el gobierno de Estados Unidos restringió el acceso a estos modelos como parte de la seguridad nacional y el control de exportaciones tecnológicas. Esta situación provocó cierta incertidumbre en el mercado de la inteligencia artificial.

Control de exportaciones y carrera tecnológica

Por el momento, las autoridades estadounidenses y los representantes de Anthropic no han proporcionado detalles sobre las razones exactas por las que se impusieron las restricciones ni sobre los motivos de su levantamiento. Según los expertos, este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con la seguridad de los datos de los modelos y la posibilidad de su uso con fines ilícitos.

La dirección de la empresa expresó su agradecimiento a los usuarios por su paciencia durante este complejo proceso, así como a los ingenieros que trabajan en la restauración del sistema. Se destaca que los trabajos para la puesta en explotación completa de los modelos comenzaron al día siguiente de recibir la notificación.

Según ixbt.com, los modelos Claude Fable 5 y Mythos 5 han mostrado resultados elevados no solo en la generación de texto, sino también en la ejecución de tareas analíticas complejas. Su regreso al mercado fortalecerá sin duda la competencia en el campo de la inteligencia artificial. Se espera que estos modelos estén pronto disponibles para usuarios y profesionales de TI a través de plataformas globales.

Actualmente, Anthropic está preparando la información final sobre los plazos para la restauración completa de los modelos. La empresa anunció que en los próximos días proporcionará declaraciones adicionales sobre la documentación técnica y las condiciones de uso. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades en el ecosistema de la inteligencia artificial.