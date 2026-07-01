Estados Unidos levanta la prohibición sobre los modelos de inteligencia artificial más potentes de Anthropic

·4·Tecnología
Estados Unidos levanta la prohibición sobre los modelos de inteligencia artificial más potentes de Anthropic

El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha levantado oficialmente las restricciones a la exportación impuestas a los modelos de inteligencia artificial Claude Fable 5 y Mythos 5 desarrollados por Anthropic. Esta decisión supone un giro inesperado pero importante en el mundo tecnológico, ya que estos modelos son considerados serios competidores de los productos de OpenAI y Google debido a su alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anthropic anunció en su página oficial de la red social X que ha recibido la notificación correspondiente de los reguladores estadounidenses. Tras esta buena noticia, la empresa ha acelerado el proceso de relanzamiento de los modelos y su disponibilidad para los usuarios. A partir de ahora, desarrolladores y empresas de todo el mundo podrán utilizar estas tecnologías avanzadas sin restricciones.

Cabe recordar que los modelos Fable 5 y Mythos 5 fueron presentados a principios de junio de este año. Sin embargo, poco después de su debut, el gobierno de Estados Unidos restringió el acceso a estos modelos como parte de la seguridad nacional y el control de exportaciones tecnológicas. Esta situación provocó cierta incertidumbre en el mercado de la inteligencia artificial.

Control de exportaciones y carrera tecnológica

Por el momento, las autoridades estadounidenses y los representantes de Anthropic no han proporcionado detalles sobre las razones exactas por las que se impusieron las restricciones ni sobre los motivos de su levantamiento. Según los expertos, este tipo de situaciones suelen estar relacionadas con la seguridad de los datos de los modelos y la posibilidad de su uso con fines ilícitos.

La dirección de la empresa expresó su agradecimiento a los usuarios por su paciencia durante este complejo proceso, así como a los ingenieros que trabajan en la restauración del sistema. Se destaca que los trabajos para la puesta en explotación completa de los modelos comenzaron al día siguiente de recibir la notificación.

Según ixbt.com, los modelos Claude Fable 5 y Mythos 5 han mostrado resultados elevados no solo en la generación de texto, sino también en la ejecución de tareas analíticas complejas. Su regreso al mercado fortalecerá sin duda la competencia en el campo de la inteligencia artificial. Se espera que estos modelos estén pronto disponibles para usuarios y profesionales de TI a través de plataformas globales.

Actualmente, Anthropic está preparando la información final sobre los plazos para la restauración completa de los modelos. La empresa anunció que en los próximos días proporcionará declaraciones adicionales sobre la documentación técnica y las condiciones de uso. Esto abre la puerta a nuevas oportunidades en el ecosistema de la inteligencia artificial.

AnthropicInteligencia ArtificialEstados UnidosClaudeTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI presenta el teclado Codex diseñado para desarrolladoresOpenAI presenta el teclado Codex diseñado para desarrolladoresHoy, 19:56Google lanza el nuevo agente de AI Gemini Spark para usuarios de MacGoogle lanza el nuevo agente de AI Gemini Spark para usuarios de MacHoy, 19:54Sony revoluciona la industria del juego: la era de los discos de PlayStation termina en 2028Sony revoluciona la industria del juego: la era de los discos de PlayStation termina en 2028Hoy, 19:30La startup Venice AI se convierte en "unicornio" con una valoración de mil millones de dólaresLa startup Venice AI se convierte en "unicornio" con una valoración de mil millones de dólaresHoy, 19:27Elon Musk reduce a la mitad los precios de Starlink para los residentes de MemphisElon Musk reduce a la mitad los precios de Starlink para los residentes de MemphisHoy, 19:25Ya no hace falta cajero: se lanzan cajas de autoservicio que aceptan efectivo en RusiaYa no hace falta cajero: se lanzan cajas de autoservicio que aceptan efectivo en RusiaHoy, 18:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra