OpenAI presenta el teclado Codex diseñado para desarrolladores

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OpenAI presenta el teclado Codex diseñado para desarrolladores

OpenAI, líder en tecnologías de inteligencia artificial, ha desarrollado un dispositivo revolucionario para los desarrolladores de software: el teclado Codex. Creado en colaboración con la marca de periféricos informáticos Work Louder, este gadget tiene como objetivo aumentar la productividad de los programadores y permitir el uso de las capacidades de la AI directamente a nivel de hardware. Así lo informa Ixbt.com.

La presentación oficial del nuevo dispositivo está programada para el 15 de julio de este año. En un breve teaser publicado en la página de redes sociales de OpenAI Developers, se destaca que "tus combinaciones de teclas Codex favoritas se están actualizando". Esto indica que el teclado está profundamente integrado con los modelos y servicios de AI proporcionados por OpenAI.

Base técnica y capacidades

Según ixbt.com, el nuevo producto está basado en el Creator Micro 2, el popular teclado compacto programable de Work Louder. La versión básica de este dispositivo cuenta con 13 teclas mecánicas, un joystick analógico y elementos de control táctiles, diseñados para ejecutar diversas macros y comandos rápidos.

La particularidad del teclado Codex es que soporta las herramientas de programación de OpenAI a nivel de hardware. Esto permite a los usuarios llamar al asistente de AI, ejecutar un generador de código o analizar automáticamente algoritmos complejos con solo presionar un botón. Este enfoque ayuda a los desarrolladores a concentrarse en el proceso principal sin perderse en los menús de la pantalla.

Una nueva era en la programación

Aunque las especificaciones técnicas completas y el precio del dispositivo aún no se han revelado, los expertos lo consideran un paso importante en el campo del desarrollo de software. Hoy en día, muchos desarrolladores utilizan ChatGPT y otras herramientas de AI, pero integrarlas con un teclado físico lleva la experiencia del usuario a un nivel completamente nuevo.

Es natural que esta noticia despierte un gran interés entre los especialistas de IT uzbekos. Mientras el campo de la programación se desarrolla rápidamente en nuestro país, tales equipos de alta tecnología pueden ayudar a aumentar la competitividad de los desarrolladores locales en el mercado internacional. Con la popularización de los productos de OpenAI, se espera que otros fabricantes lancen teclados inteligentes similares en el futuro.

En conclusión, se puede decir que el teclado Codex no es simplemente un dispositivo de entrada, sino que actúa como un puente que une la inteligencia artificial y el trabajo humano. La demostración oficial del 15 de julio revelará todos los secretos de este gadget.

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Abror Shuhratov
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