Una nueva solución contra la adicción a las redes sociales: se presenta la aplicación MeBeMe

En el mundo moderno, el problema de quedarse pegado a la pantalla del smartphone y pasar horas viendo contenido inútil, conocido como "doomscrolling", es cada vez más relevante. Para combatir esta tendencia global, se ha lanzado una nueva aplicación móvil llamada MeBeMe. No solo limita el acceso a las redes sociales, sino que ayuda al desarrollo personal al redirigir la atención hacia actividades útiles. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La principal diferencia de MeBeMe es que, a diferencia de muchas otras aplicaciones de "bloqueo", no impone prohibiciones. En su lugar, actúa como un "interruptor" (interrupter). La aplicación envía al usuario pequeñas tareas o "misiones" que se ajustan al tipo de personalidad que ha elegido. Así lo reportan publicaciones tecnológicas internacionales.

Más de 75 áreas para el desarrollo personal

Para comenzar a usar la aplicación, el usuario debe elegir el tipo de personalidad al que aspira. El programa cuenta con más de 75 orientaciones diferentes, divididas en varias categorías principales:

Mente y conocimiento: roles como matemático, científico, historiador o ajedrecista;

roles como matemático, científico, historiador o ajedrecista; Salud: atleta, bailarín, ciclista o corredor;

atleta, bailarín, ciclista o corredor; Hogar y relaciones: áreas relacionadas con la cocina, la jardinería y las relaciones familiares.

Por ejemplo, si el usuario elige la personalidad "sediento de conocimiento", la aplicación puede sugerirle ver un video educativo durante siete minutos. A los amantes de la literatura clásica se les enviarán tareas como unirse a un club de lectura local o escuchar una conferencia. Este enfoque sirve para devolver a la persona del mundo virtual a hábitos útiles en la vida real.

Privacidad y facilidad de uso

Según el creador de la aplicación, Eric Wolfram, el proyecto fue diseñado inicialmente como un asistente personal para su hijo, pero luego se descubrió que su eficacia era beneficiosa para todos. Wolfram destaca que la repetición constante de pequeñas acciones moldea la personalidad humana, un proceso que dura toda la vida.

En la aplicación MeBeMe se presta especial atención a la privacidad. No se requiere que los usuarios se registren ni abran una cuenta. Todos los datos se almacenan únicamente en el propio dispositivo y no se transmiten a servidores externos. Además, los usuarios pueden controlar la frecuencia de las notificaciones.

Actualmente, la aplicación MeBeMe está disponible de forma gratuita para los usuarios de la plataforma iOS. El programa no contiene anuncios ni suscripciones de pago. Los creadores planean lanzar pronto una versión de la aplicación para Android. Para los usuarios, esta herramienta puede ser un asistente útil para gestionar eficazmente el tiempo en las redes sociales.