Ex empleados de Google crean un nuevo sistema contra ciberataques basados en IA

·48·Tecnología
Ex empleados de Google crean un nuevo sistema contra ciberataques basados en IA

Los ciberdelincuentes están llevando los ataques por correo electrónico a un nuevo nivel aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial (AI). Especialmente en un momento en que el riesgo de "spear phishing" basado en datos personales ha aumentado drásticamente, la startup AegisAI, fundada por antiguos responsables de seguridad de Google, ofrece una solución eficaz contra estas amenazas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los fundadores de AegisAI, Sai Hormaï y Ryan Luo, trabajaron anteriormente en Google desarrollando tecnologías de navegación segura y el sistema reCAPTCHA. Su década de experiencia demostró que las reglas de seguridad tradicionales basadas en la lógica "si-entonces" son incapaces de detener los mensajes complejos creados por la IA moderna. Por ello, la startup ha desarrollado agentes de IA especiales capaces de analizar cada correo electrónico como lo haría un humano.

Según TechCrunch, este proyecto recaudó recientemente 36 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Battery Ventures. El capital total de la empresa asciende ahora a 49 millones de dólares. Los inversores ven el sistema AegisAI como la tecnología más prometedora para sustituir las herramientas de ciberseguridad obsoletas.

Los peligros de los ataques por IA

Actualmente, los hackers utilizan la IA para recopilar al instante información sobre los colegas de un usuario, sus proyectos actuales e incluso sus viajes recientes para preparar mensajes extremadamente convincentes. Según Sai Hormaï, los ataques realizados con ayuda de la inteligencia artificial eluden más de la mitad de los sistemas de defensa actuales. Esto significa que la eficacia de dichos ataques se ha duplicado en comparación con el pasado.

Las ventajas del sistema AegisAI son las siguientes:

  • Detección de pequeñas anomalías que incluso las listas de control más complejas no pueden detectar;
  • Escaneo de archivos PDF maliciosos protegidos por contraseña o con CAPTCHA;
  • Análisis del contexto del mensaje para exponer la suplantación de identidad;
  • Detención de ataques en tiempo real, sin intervención humana.
Actualmente, la nueva tecnología es utilizada por decenas de grandes clientes, como la empresa de criptopagos Mash, la startup LangChain y la plataforma Lokker, que forma parte de Google. Los expertos opinan que, a medida que los ciberdelincuentes aumentan la velocidad de ataque mediante la IA, solo es posible construir una defensa con agentes de IA más potentes.

Aunque existen competidores importantes en el mercado como Proofpoint, Mimecast y Abnormal Security, la vasta experiencia de los fundadores de AegisAI en la seguridad de Gmail les otorga una ventaja. Dharmesh Thakker, socio de Battery Ventures, destaca que la protección contra ciberataques se convertirá en una prioridad absoluta para muchas empresas en los próximos años.

AegisAICiberseguridadInteligencia ArtificialGoogleTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Determinada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoDeterminada la límite teórica de la vida humana: 190 años como máximoHoy, 02:53Vietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosVietnam introduce normas específicas para el uso de redes sociales por parte de niñosHoy, 02:23El ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesEl ejército de EE. UU. agota su límite anual de inteligencia artificial en un mesHoy, 02:20Google introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasGoogle introduce la identificación mediante video selfi para acceder a las cuentasHoy, 01:59Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisFin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxisHoy, 01:52Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaLanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activaHoy, 01:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño