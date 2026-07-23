Ex empleados de Google crean un nuevo sistema contra ciberataques basados en IA

Los ciberdelincuentes están llevando los ataques por correo electrónico a un nuevo nivel aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial (AI). Especialmente en un momento en que el riesgo de "spear phishing" basado en datos personales ha aumentado drásticamente, la startup AegisAI, fundada por antiguos responsables de seguridad de Google, ofrece una solución eficaz contra estas amenazas. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Los fundadores de AegisAI, Sai Hormaï y Ryan Luo, trabajaron anteriormente en Google desarrollando tecnologías de navegación segura y el sistema reCAPTCHA. Su década de experiencia demostró que las reglas de seguridad tradicionales basadas en la lógica "si-entonces" son incapaces de detener los mensajes complejos creados por la IA moderna. Por ello, la startup ha desarrollado agentes de IA especiales capaces de analizar cada correo electrónico como lo haría un humano.

Según TechCrunch, este proyecto recaudó recientemente 36 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Battery Ventures. El capital total de la empresa asciende ahora a 49 millones de dólares. Los inversores ven el sistema AegisAI como la tecnología más prometedora para sustituir las herramientas de ciberseguridad obsoletas.

Los peligros de los ataques por IA

Actualmente, los hackers utilizan la IA para recopilar al instante información sobre los colegas de un usuario, sus proyectos actuales e incluso sus viajes recientes para preparar mensajes extremadamente convincentes. Según Sai Hormaï, los ataques realizados con ayuda de la inteligencia artificial eluden más de la mitad de los sistemas de defensa actuales. Esto significa que la eficacia de dichos ataques se ha duplicado en comparación con el pasado.

Las ventajas del sistema AegisAI son las siguientes:

Detección de pequeñas anomalías que incluso las listas de control más complejas no pueden detectar;

Escaneo de archivos PDF maliciosos protegidos por contraseña o con CAPTCHA;

Análisis del contexto del mensaje para exponer la suplantación de identidad;

Detención de ataques en tiempo real, sin intervención humana.

Actualmente, la nueva tecnología es utilizada por decenas de grandes clientes, como la empresa de criptopagos Mash, la startup LangChain y la plataforma Lokker, que forma parte de Google. Los expertos opinan que, a medida que los ciberdelincuentes aumentan la velocidad de ataque mediante la IA, solo es posible construir una defensa con agentes de IA más potentes.

Aunque existen competidores importantes en el mercado como Proofpoint, Mimecast y Abnormal Security, la vasta experiencia de los fundadores de AegisAI en la seguridad de Gmail les otorga una ventaja. Dharmesh Thakker, socio de Battery Ventures, destaca que la protección contra ciberataques se convertirá en una prioridad absoluta para muchas empresas en los próximos años.