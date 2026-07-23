Darwin Nunez podría llegar a la MLS: Atlanta United inicia negociaciones de traspaso

El club estadounidense Atlanta United prepara un movimiento impactante en el mercado de fichajes para reforzar su línea de ataque. El exdelantero de la selección de Uruguay y del Liverpool, Darwin Nunez, podría mudarse a la Major League Soccer (MLS). Actualmente, los directivos del club mantienen conversaciones preliminares con el jugador, según informa Goal.com informa .

Según The Athletic, la directiva de Atlanta United ve a Darwin Nunez como su principal objetivo. Aunque las negociaciones están en una etapa inicial, el club de la MLS está estudiando seriamente la posibilidad de incorporar a uno de los nombres más importantes del mercado. Atlanta se ha destacado en los últimos años por su actividad en la contratación de jugadores estrella.

La realización de este traspaso depende directamente del futuro del actual delantero del equipo, Emmanuel Latte Lath. El director deportivo de Atlanta United, Chris Henderson, informó que existen ofertas de otros clubes por Latte Lath y que no fue convocado para el partido contra Charlotte debido a las negociaciones. Si abandona el equipo, se liberará un cupo de "Designated Player" necesario para Darwin Nunez.

El difícil periodo de Nunez en Arabia Saudita

Darwin Nunez es actualmente miembro del Al Hilal de Arabia Saudita, pero allí enfrentó problemas inesperados. Tras la llegada de Karim Benzema y otras estrellas, el delantero uruguayo fue dado de baja debido al límite de extranjeros en la Saudi Pro League. A pesar de ello, logró registrar 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos.

Atlanta United no quiere limitarse solo a Nunez. Si el acuerdo con la estrella uruguaya no prospera, el club también considera la opción del delantero de la selección suiza, Breel Embolo. Sin embargo, el traspaso de Darwin Nunez es considerado prioritario para el club tanto en términos financieros como de marketing.

El campeonato estadounidense ha aumentado considerablemente su prestigio en los últimos años gracias a Lionel Messi, Luis Suarez y otras estrellas mundiales. La llegada a la MLS de un delantero en plenitud como Darwin Nunez sin duda fortalecerá la competitividad de la liga. Atlanta United busca convertirse en uno de los principales candidatos al título con este fichaje.

Por ahora, toda la atención está centrada en el traspaso de Emmanuel Latte Lath. Su salida abrirá el camino para que Darwin Nunez llegue a Atlanta. Se espera que la próxima fase de las negociaciones se defina en los próximos días.