Día decisivo en Ereván: dos boxeadores uzbekos buscan la final

El 24 de julio, en el torneo internacional «Yerevan Mayor Cup» que se celebra en Ereván, tendrán lugar importantes combates de semifinales para los boxeadores de Uzbekistán. Samandar Olimov se enfrentará a un púgil local y To‘rabek Xabibullayev se medirá ante un representante de Irán por un puesto en la final.

No se espera que ninguno de los dos combates sea sencillo. Sin embargo, la victoria permitirá a nuestros representantes luchar por la medalla de oro.

Samandar Olimov contra el boxeador local

En la categoría de -60 kg, Samandar Olimov pondrá a prueba sus fuerzas contra el armenio Artur Bazeyan.

El hecho de que el púgil local pelee ante su público podría darle una ventaja psicológica. Por ello, Olimov deberá actuar con concentración desde los primeros segundos y causar una impresión clara en los jueces.

Este combate está programado, según la hora de Taskent, a las 14:45 para comenzar.

Xabibullayev espera a un representante de Irán

To‘rabek Xabibullayev defenderá el honor de Uzbekistán en la categoría de -90 kg.

Su rival será Hadi Mohammadnejad, de la escuela de boxeo iraní. Los boxeadores iraníes suelen destacar por su fuerza física, alta presión y un estilo de combate intransigente.

El combate de semifinales entre Xabibullayev y Mohammadnejad está fijado para las 16:30. programado.

Calendario de combates del 24 de julio

Categoría de peso Pareja Hora de inicio -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

El programa diario del torneo comienza, según la hora de Taskent, a partir de las 14:00. comenzará.

La victoria otorga el pase a la final

La fase de semifinales es una de las pruebas más importantes para cualquier boxeador en el torneo. La victoria en esta etapa garantiza al menos una medalla de plata y da derecho a luchar por el oro.

El combate de Samandar Olimov contra el púgil local y el de To‘rabek Xabibullayev ante el representante de la potente escuela iraní serán exámenes serios.

La Federación de Boxeo de Uzbekistán ha informado sobre estos dos enfrentamientos y ha hecho un llamamiento a los aficionados para apoyar a nuestros deportistas.

Toda la atención en el ring de Ereván

A medida que se acercan las fases decisivas de la «Yerevan Mayor Cup», la importancia de cada combate aumenta. Los resultados del 24 de julio determinarán cuántos puestos más en la final obtendrá la delegación de Uzbekistán.

¿Quién crees que llegará primero a la final, Olimov o Xabibullayev? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el calendario de combates con los aficionados al boxeo.