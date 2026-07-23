Al Hilal, listo para actuar por Dembélé: la decisión está en el jugador

Arabia SauditaEl club Al Hilal de Arabia Saudita está estudiando seriamente la posibilidad de fichar al delantero del PSG, Ousmane Dembélé. El equipo de Riad está listo para iniciar gestiones por un gran traspaso, pero el destino de las negociaciones depende primero de la decisión que tome el propio futbolista.

Las negociaciones oficiales entre los clubes solo podrán comenzar si el delantero francés de 29 años acepta continuar su carrera en Oriente Medio.

Al Hilal espera primero la respuesta de Dembélé

Según información del periodista Sacha Tavolieri, Al Hilal está listo para comenzar acciones prácticas sobre el traspaso de Dembélé.

Sin embargo, el club saudí quiere conocer primero la postura del jugador. Si Dembélé no está dispuesto a dejar Europa para jugar en la liga de Oriente Medio, las futuras negociaciones no tendrían sentido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el envío de una oferta oficial al PSG ni sobre el inicio de conversaciones respecto al precio del traspaso.

Valor de mercado cercano a los 100 millones de euros

El portal Transfermarkt estima el valor de mercado aproximado de Dembélé en 100 millones de euros .

Esta cifra podría convertir el posible acuerdo en uno de los traspasos más grandes en la historia del fútbol saudí. Sin embargo, el valor de mercado no significa necesariamente el precio exacto de venta del jugador.

La suma final dependerá de los siguientes factores:

La disposición del PSG para vender al jugador;

La decisión personal de Dembélé;

El contrato y salario ofrecidos;

La cláusula de rescisión que exija el club francés.

La posición del PSG en las negociaciones es fuerte

El contrato actual de Ousmane Dembélé con el club parisino está vigente hasta el verano de 2028 .

Esto significa que el PSG no tiene ninguna urgencia por vender al jugador. Si Al Hilal desea seriamente concretar el traspaso, es posible que deba ofrecer una gran suma que convenza al club parisino.

Al mismo tiempo, un contrato a largo plazo le da a Dembélé opciones para elegir: puede seguir compitiendo al más alto nivel en Europa o considerar la opción saudí, que podría ser financieramente muy atractiva.

La pregunta clave: ¿Aceptará Dembélé?

Se dice que el interés de Al Hilal es serio, pero por ahora no ha comenzado la fase decisiva del traspaso.

Todo se aclarará una vez que se sepa si Dembélé está dispuesto a mudarse a Oriente Medio. Si el jugador da una respuesta positiva, las negociaciones entre Al Hilal y el PSG podrían convertirse en uno de los eventos más importantes del mercado de fichajes de verano.

¿Crees que Dembélé debería dejar el PSG y fichar por Al Hilal? Deja tu opinión en los comentarios y comparte la noticia con los aficionados al fútbol.