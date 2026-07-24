La inteligencia artificial ha provocado un aumento inesperado en la demanda de discos duros

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La inteligencia artificial ha provocado un aumento inesperado en la demanda de discos duros

En el mercado tecnológico global, el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) ha marcado un giro inesperado en el segmento de los dispositivos de almacenamiento de datos. Los discos duros (HDD) tradicionales, que en los últimos años estaban siendo desplazados por los SSD, se han convertido ahora en un producto esencial para los grandes centros de datos (data-centr). Según informa The Elec, debido a la necesidad de ampliar la infraestructura de la AI, las grandes empresas fabricantes de componentes para HDD han comenzado a aumentar drásticamente sus capacidades. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Gigantes industriales japoneses como TDK, Resonac y HOYA están expandiendo la producción de cabezales magnéticos, platos y sustratos de vidrio para discos duros. Esta situación se explica por la creciente necesidad de almacenar de forma económica y fiable los volúmenes masivos de datos que procesan los sistemas de AI. Los expertos señalan que, aunque el HDD casi ha perdido su lugar en el segmento de las computadoras personales, su importancia se está recuperando en el sector corporativo.

Nueva carrera tecnológica y la meta de los 100 terabytes

Según datos de la agencia analítica TrendForce, los envíos de HDD de nivel empresarial crecerán en promedio un 23 % anual entre 2025 y 2030. Este ritmo elevado impulsa a los fabricantes a establecer nuevos récords de capacidad. Actualmente, líderes del mercado como Western Digital, Seagate y Toshiba trabajan activamente en la creación de discos duros con una capacidad de 100 TB.

En particular, Western Digital está probando actualmente discos de 40 TB y planea su producción masiva para la segunda mitad de este año. La empresa tiene como objetivo presentar modelos de HDD de 100 TB para 2029. Por su parte, Seagate ya ha comenzado a suministrar a proveedores de servicios en la nube dispositivos de hasta 44 TB basados en la tecnología HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording).

Cambios en la cadena de producción

El aumento de la demanda tiene un impacto positivo en toda la cadena de componentes. La empresa Resonac anunció que aumentará su producción de platos magnéticos de 160 a 210 millones de unidades al año. La corporación HOYA está invirtiendo aproximadamente 50 mil millones de yenes en la construcción de una nueva fábrica de sustratos de vidrio para HDD en Vietnam. Asimismo, empresas como JX Advanced Metals y Nitto Denko están ampliando la producción de recubrimientos magnéticos y materiales para placas de circuito impreso flexibles.

¿Por qué elegir HDD en lugar de SSD? La razón principal es la eficiencia económica. En los centros de datos modernos, mientras que los SSD se utilizan para cálculos rápidos, los HDD se emplean para almacenar grandes conjuntos de datos y copias de seguridad. Dado que el costo por terabyte de almacenamiento sigue siendo significativamente menor en los HDD, esto permite a las empresas de AI optimizar sus gastos.

Esta tendencia también podría reflejarse indirectamente en el mercado de Uzbekistán. La popularización de los discos duros de alta capacidad en la modernización de las infraestructuras de servidores locales y sistemas de almacenamiento de datos ayudará a estabilizar los costos de almacenamiento en el segmento corporativo. Se espera que los discos de 30-40 TB se conviertan en el estándar en los próximos años.

TecnologíaInteligencia ArtificialHDDData-centrInnovación
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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