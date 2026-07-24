Los aviones de entrenamiento y combate rusos actualizados Yak-130M se entregarán a partir de 2028

Se han anunciado los plazos para la entrega en serie de los aviones de entrenamiento y combate Yak-130M, uno de los últimos desarrollos de la industria de la aviación rusa. Según Vitaly Yelagin, director de producción de la planta de aviación de Irkutsk, la entrega de estas aeronaves militares modernizadas a los clientes está programada para comenzar a finales de 2028. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, en el marco del proyecto, se han ensamblado completamente tres prototipos y están pasando por varios niveles de pruebas. El modelo Yak-130M es una versión profundamente modernizada del avión base Yak-130 anterior. Se destaca por su capacidad no solo para entrenar pilotos, sino también para realizar misiones de combate modernas.

Capacidades técnicas y armamento

El nuevo modelo difiere radicalmente del anterior en sus sistemas de a bordo y complejo de armamento. Según la información proporcionada por Ixbt.com, el Yak-130M está equipado con una estación moderna de radiolocalización (RLS), lo que le permite detectar objetivos aéreos y terrestres a una distancia mucho mayor. Además, los nuevos equipos de a bordo instalados en el avión facilitan el control del piloto y aumentan la eficacia en combate.

El arsenal de armas del avión también se ha ampliado significativamente. Ahora tiene la capacidad de utilizar misiles de alta precisión y otros tipos de armas modernas no solo en sesiones de entrenamiento, sino también en enfrentamientos reales. Esto abre el camino para su uso como un avión de ataque ligero.

Proceso de pruebas y perspectivas

Hace aproximadamente un mes, el Yak-130M realizó con éxito su primer vuelo. Durante este vuelo, que duró unos 50 minutos, se verificó el funcionamiento estable de todos los sistemas principales y motores del avión. Según los expertos, este modelo también podría encontrar su lugar en el mercado internacional, ya que combina funciones de entrenamiento y combate.

Este tipo de aviones también puede ser de interés para Uzbekistán y la región de Asia Central. La razón es que la cuestión de renovar los aviones de entrenamiento en las fuerzas aéreas de los países de la región está constantemente en la agenda. La plataforma Yak-130 ha estado atrayendo la atención de las fuerzas aéreas de muchos países por su rentabilidad y facilidad de manejo.

Para 2028, los ingenieros tienen como objetivo someter a todos los prototipos a pruebas estatales completas y eliminar los defectos identificados. Solo entonces se establecerá la producción en serie a plena capacidad en la planta.