Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxis

·25·Tecnología
Fin de la alianza entre Waymo y Uber: comienza una nueva era en el mercado de los robotaxis

Waymo, considerada líder en el mercado de tecnologías de conducción autónoma, planea romper sus lazos de colaboración con la plataforma Uber. Esta marca, que forma parte de Alphabet (la empresa matriz de Google), está cambiando hacia una estrategia de ofrecer sus robotaxis directamente a los clientes de forma independiente, en lugar de a través de aplicaciones de terceros. Así lo informó el Financial Times basándose en sus fuentes. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, según el acuerdo entre Waymo y Uber, los servicios de taxis sin conductor en las ciudades de Austin y Atlanta se realizan a través de la aplicación de Uber. Sin embargo, la dirección de Waymo tiene como objetivo ampliar su servicio a través de su propia aplicación en estas regiones a partir de enero de 2028. Representantes de Uber confirmaron en una entrevista con TechCrunch que el contrato actual finalizará en mayo de 2028.

Conflictos e intensificación de la competencia

Las relaciones entre los dos gigantes tecnológicos se han enfriado notablemente en los últimos meses. Esto se debe no solo a intereses comerciales, sino también a críticas abiertas sobre la seguridad técnica. En particular, el director de tecnología de Uber, Praveen Neppalli, publicó en las redes sociales un video que mostraba el comportamiento "aterrador" y peligroso de un robotaxi de Waymo en la carretera, criticando las deficiencias del sistema.

Asimismo, el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, en una reunión sobre informes financieros y sin mencionar el nombre de Waymo, criticó el comportamiento de algunos vehículos autónomos en zonas escolares y situaciones de emergencia. Tales declaraciones muestran que los socios de larga data en la industria ahora se ven mutuamente como competidores principales.

El proceso de separación entre Waymo y Uber comenzó en realidad a principios de este año en la ciudad de Phoenix. Allí, las empresas detuvieron su cooperación mutua y pasaron a operar de forma independiente. Ahora, esta tendencia se está trasladando a otros grandes estados de EE. UU. Al crear su propio ecosistema, Waymo quiere retener todos los ingresos y controlar por completo la experiencia del cliente.

En el ámbito político, estas dos empresas también ocupan posiciones opuestas. En las discusiones sobre nuevos proyectos de ley y normativas para la regulación de los robotaxis, Waymo y Uber a menudo se enfrentan dentro de diferentes grupos de presión. Esto significa que en el futuro se formará un entorno de competencia feroz en el mercado del transporte autónomo en lugar de estándares únicos.

Para los usuarios uzbekos, este tipo de noticias puede parecer lejano por ahora, pero las tendencias tecnológicas globales muestran la rapidez con la que se producen los cambios en el sector del transporte. El cambio de empresas como Waymo hacia una plataforma independiente podría llevar a que, en el futuro, los servicios de taxi funcionen no solo sin conductor, sino sobre la base de ecosistemas cerrados de grandes corporaciones tecnológicas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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