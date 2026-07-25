Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activa

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Lanzamiento del Oppo K15: un smartphone con batería de 8000 mAh y sistema de refrigeración activa

La empresa china Oppo ha lanzado oficialmente su nuevo y exclusivo smartphone K15. Este dispositivo está llamando la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su batería de alta capacidad, sino también por su sistema de refrigeración activa típico de los smartphones para juegos y su diseño moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

La apariencia del modelo Oppo K15 fue creada bajo el concepto Speed Aesthetics, ofreciéndose en los colores Speed White y Gale Gray. En el panel trasero del dispositivo se encuentra un panel de luz especial llamado Blue Shadow Breathing Light. Esta retroiluminación RGB muestra efectos dinámicos para varias notificaciones o procesos de juego, dando al smartphone un aspecto futurista.

Capacidades técnicas y rendimiento

El corazón del smartphone es el procesador Dimensity 7360 Super, que funciona junto con el sistema de optimización X Tide Engine. El aspecto más destacable del dispositivo es su ventilador de alta velocidad integrado. Dado que este tipo de refrigeración activa suele encontrarse solo en smartphones gaming caros, el K15 genera una fuerte competencia en su segmento.

Por ahora, el smartphone se presenta en una sola configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Según ixbt.com, el dispositivo cuenta no solo con un potente sistema interno, sino también con un cuerpo protegido contra influencias externas. En particular, el smartphone es resistente al polvo y al agua según el estándar IP69, lo que permite usarlo de manera segura incluso en condiciones extremas.

Autonomía y cámaras

El Oppo K15 es capaz de mostrar resultados récord en autonomía. Está equipado con una batería Glacier con una capacidad de 8000 mAh. Para reponer rápidamente una energía tan grande, se proporciona la tecnología de carga rápida SuperVOOC de 80 W. Curiosamente, a pesar de una batería tan masiva, el grosor del cuerpo es de solo 8,27 mm y el peso es de 205 gramos.

El sistema de cámara tampoco dejará indiferentes a los usuarios. El dispositivo está equipado con los siguientes módulos ópticos:

  • Sensor principal de 50 megapíxeles;
  • Cámara frontal de 50 megapíxeles;
  • Lente gran angular y sensores adicionales.
Además, el smartphone cuenta con módulo NFC, puerto infrarrojo, GPS de doble frecuencia y sistema de navegación Beidou de triple frecuencia. El precio del dispositivo en el mercado chino es de 2299 yuanes (aproximadamente 320 dólares), pero con subsidios gubernamentales se puede comprar por 1954 yuanes. Se espera que este modelo llegue pronto al mercado global.

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Abror Shuhratov
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