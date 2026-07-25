El Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra pierde ante sus rivales en autonomía

El recién presentado smartphone plegable Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ha sido sometido por primera vez a pruebas reales de consumo de energía y resistencia de la batería. Los resultados de esta prueba comparativa, organizada por el canal de YouTube Lover Of Tech, resultaron inesperados: el buque insignia más avanzado de la marca surcoreana quedó notablemente por detrás de los representantes chinos Honor y Oppo. Así lo informa Ixbt.com lo reporta.

Durante las pruebas, el Galaxy Z Fold 8 Ultra se enfrentó a sus principales rivales: el Honor Magic V6 y el Oppo Find N6. Los expertos evaluaron los dispositivos basándose en los escenarios de uso diario más comunes. Esto incluyó la grabación de video en 4K (60 fps), la navegación en TikTok, ver videos y escuchar música en YouTube, así como juegos como Asphalt y Subway Surfers y videollamadas.

Especificaciones técnicas y resultados

Según Lover Of Tech, el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra resultó ser el dispositivo con la batería más pequeña de este trío. El smartphone está equipado con una batería de 5000 mAh. Cabe destacar que, aunque Samsung utilizó por primera vez la tecnología de silicio-carbono en este modelo, esto no fue suficiente para ganar.

Al final de las pruebas, el Honor Magic V6 se convirtió en el líder indiscutible. Este dispositivo funcionó durante más tiempo gracias a su enorme batería de 6660 mAh. El segundo lugar lo ocupó el Oppo Find N6 con una batería de 6000 mAh. El buque insignia de Samsung quedó en tercer y último lugar en todos los indicadores.

Competencia y demanda del mercado

Aunque los smartphones plegables de Samsung disfrutan tradicionalmente de un gran prestigio, los fabricantes chinos siguen ejerciendo una fuerte presión en cuanto a la capacidad de la batería y la velocidad de carga. A pesar de que el Galaxy Z Fold 8 Ultra es tecnológicamente perfecto, quedarse atrás de sus rivales en autonomía —uno de los aspectos más importantes para los usuarios— podría afectar sus ventas.

Los expertos señalan que Samsung se vio obligado a sacrificar la capacidad de la batería para reducir el grosor del cuerpo y mantener la elegancia del diseño. Sin embargo, los ingenieros de Honor y Oppo lograron colocar fuentes de energía de mayor capacidad en un cuerpo delgado. Esto plantea nuevos desafíos para que Samsung mejore la eficiencia energética en el futuro.