Al Hilal ficha a Crysencio Summerville por 65 millones de euros

Arabia SaudíEl club Al Hilal ha anunciado oficialmente el fichaje del extremo neerlandés Crysencio Summerville. El jugador de 24 años deja el West Ham y ha firmado un contrato con el club de Riad hasta el verano de 2030.

Según los informes, el valor total del traspaso podría alcanzar los 65 millones de euros incluyendo los bonus. Se espera que en la nueva temporada Summerville sea uno de los futbolistas clave en el ataque de Al Hilal.

Se ha firmado un contrato de larga duración con Summerville

Según el comunicado oficial de Al Hilal, Crysencio Summerville ha firmado hasta el verano de 2030 un acuerdo válido con el club.

Esto demuestra que el club de Riad considera al futbolista neerlandés como una pieza fundamental de un proyecto a largo plazo.

Summerville destaca por su velocidad en las bandas, su regate y su capacidad para finalizar las jugadas de ataque.

El traspaso podría alcanzar los 65 millones de euros

Según la información difundida anteriormente, Al Hilal pagará al West Ham por el jugador:

Tipo de pago Cantidad Monto garantizado 55 millones de euros Bonus potenciales 10 millones de euros Valor total Hasta 65 millones de euros

Todavía no se han revelado los resultados a los que están ligados los bonus. Asimismo, el club no ha anunciado oficialmente los términos financieros exactos del traspaso.

Registró 12 acciones de gol la temporada pasada

La temporada pasada, Summerville disputó 34 partidos en todas las competiciones con el West Ham.

En dichos encuentros, el jugador:

marcó 7 goles;

dio 5 asistencias de gol;

logró un total de 12 acciones de gol.

Estas estadísticas demuestran su capacidad no solo para finalizar jugadas por sí mismo, sino también para crear oportunidades para sus compañeros.

Al Hilal refuerza su línea de ataque

Con el fichaje de Summerville, el club de Riad pretende aumentar la velocidad en las bandas y la versatilidad en el ataque.

El futbolista neerlandés tendrá ahora como principal reto adaptarse rápidamente a un nuevo campeonato y justificar su elevado precio de traspaso.

¿Crees que Summerville podrá mostrar su mejor versión en Al Hilal? Deja tu opinión en los comentarios.