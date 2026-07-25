Nubia lanza el cable Red Magic capaz de cargar dos dispositivos simultáneamente

La marca Nubia, bien posicionada en el mercado de los juegos móviles y accesorios de alta tecnología, ha presentado su nuevo producto innovador. El nuevo cable Nubia Red Magic 100W está llamando la atención de muchos gracias a su diseño inusual y su alta capacidad de transmisión de energía. Este accesorio está diseñado no solo para cargar smartphones, sino también para optimizar la distribución de energía en ecosistemas de gaming complejos. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Según la publicación ixbt.com, este cable salió a la venta en el mercado chino a un precio de aproximadamente 20 dólares. La principal peculiaridad del dispositivo radica en su diseño en forma de "Y", que suministra energía desde un puerto de entrada a dos puertos de salida separados. Esto permite a los usuarios cargar dos dispositivos diferentes al mismo tiempo.

Distribución de energía y características técnicas

El cable admite una potencia total de 100 W, pero el fabricante recomienda utilizar un bloque de carga de al menos 100 vatios para lograr la máxima eficiencia. El sistema funciona sobre la base de un convertidor de doble canal y distribuye la energía entre los puertos en un orden estricto. En particular, el conector recto garantiza una potencia de 45 W, mientras que los 55 W restantes se dirigen al conector en ángulo (en forma de L).

Esta distribución no es casualidad. El conector en ángulo de 55 vatios está destinado principalmente a los smartphones, lo que garantiza que el cable no moleste en la mano durante las partidas. A través del conector recto de 45 W se puede alimentar un sistema de refrigeración externo (cooler), una tablet o incluso un portátil compacto. Esta solución es especialmente cómoda para los usuarios que juegan durante mucho tiempo a juegos pesados y se quejan del sobrecalentamiento de su smartphone.

Durabilidad y características de diseño

El cable Nubia Red Magic 100W destaca no solo por sus indicadores técnicos, sino también por su calidad. La parte exterior del cable está recubierta con un trenzado de nailon resistente, lo que evita que se enrede o se rompa. El cuerpo de los conectores está hecho de aleación de zinc, lo que garantiza que los detalles sirvan durante mucho tiempo sin desgaste.

La longitud total del cable es de 150 centímetros. De estos, la longitud de las ramificaciones que se separan de la parte principal es de 50 centimétros. Esta distancia es suficiente para colocar dos dispositivos a una distancia adecuada el uno del otro y utilizarlos sin incomodidad. El accesorio cumple plenamente tanto con la función de transmisión de energía como con la de transferencia de datos.

Aunque el producto se vende actualmente sobre todo en el mercado asiático, se espera que pronto llegue a través de plataformas de comercio electrónico internacionales. Este gadget de la marca Nubia sin duda se diferenciará de los cables estándar del mercado por su durabilidad y versatilidad.