Se espera que el valor de The Boring Company, fundada por Elon Musk, alcance los 20 mil millones de dólares

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Se espera que el valor de The Boring Company, fundada por Elon Musk, alcance los 20 mil millones de dólares

La startup de perforación de túneles de Elon Musk, The Boring Company, está a punto de ampliar su cartera de inversiones. Según The Wall Street Journal, la empresa está negociando para recaudar una nueva ronda de inversión de 4 mil millones de dólares basada en una valoración de 20 mil millones de dólares. Si este acuerdo se concreta, la compañía mostrará un crecimiento explosivo en su valor de mercado. Así lo informa Techcrunch.com informa.

Esta cifra representa un salto gigantesco para The Boring Company. A modo de referencia, en 2022 esta startup estaba valorada en 5,7 mil millones de dólares. Apenas dos años después, que el valor de la empresa se haya multiplicado casi por cuatro demuestra la gran confianza de los inversores en las ideas de Musk orientadas a transformar la infraestructura de transporte. Sin embargo, la publicación señala que las negociaciones aún no han concluido y los términos finales podrían cambiar.

Éxito en Las Vegas y problemas de seguridad

Actualmente, The Boring Company ha llevado a cabo su mayor proyecto en la ciudad de Las Vegas. A través de una red de túneles construida bajo la ciudad, los vehículos eléctricos de Tesla transportan a los pasajeros entre diferentes estaciones. Este sistema destaca por ser más económico y rápido de construir que un metro tradicional. A pesar de esto, el proyecto no está exento de críticas.

En particular, se han registrado casos de lesiones graves a trabajadores durante el proceso de construcción de los túneles. Asimismo, los reguladores del estado de Nevada informaron el año pasado que The Boring Company había violado las normas ambientales cerca de 800 veces. Estos problemas de seguridad y medioambientales se consideran factores que podrían obstaculizar los planes de expansión futuros de la empresa.

Planes globales y nuevas direcciones

The Boring Company no quiere limitarse únicamente a EE. UU. Representantes de la empresa ya han anunciado planes para construir redes de túneles en grandes ciudades como Nashville y Dubái. La startup también ha presentado sus proyectos en megalópolis como Baltimore, Chicago y Los Ángeles. Estos proyectos prevén resolver el problema de la congestión urbana mediante un sistema de transporte subterráneo.

Separada de SpaceX como una división independiente en 2018, The Boring Company se está desarrollando en sintonía con los demás proyectos de Elon Musk. Por ejemplo, aunque SpaceX realizó recientemente una salida a bolsa histórica, el precio de sus acciones experimentó cierta caída. En tales circunstancias, la obtención de nuevo capital para The Boring Company es de vital importancia para la estabilidad del imperio empresarial general de Musk.

Para países que se desarrollan rápidamente y enfrentan problemas de transporte urbano, tecnologías como esta podrían ser una solución interesante en el futuro. Por ahora, la comunidad mundial sigue observando con atención cuán rápida y segura será la implementación del próximo ambicioso plan de Musk.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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