La nave Soyuz MS-28 regresa a la tripulación de la EEI a la Tierra: calor de 2000 grados y aterrizaje suave

La nave espacial tripulada Soyuz MS-28, que completó con éxito su misión en la Estación Espacial Internacional (EEI), ha regresado a la Tierra. El 26 de julio a las 15:25 hora de Taskent, el módulo de descenso de la nave realizó un aterrizaje suave en el área designada, ubicada a unos 147 kilómetros al sureste de la ciudad de Jezkazgan en Kazajistán. Este vuelo marca un nuevo hito importante en la historia de la estación, concluyendo la actividad científica a largo plazo de los miembros de la tripulación. Así lo informa Ixbt.com informa .

A bordo de la nave se encontraban los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergey Mikayev, así como el astronauta de la NASA Christopher Williams. Trabajaron un total de 241 días como parte de la 74ª expedición de larga duración en la EEI. Durante este periodo, los investigadores realizaron decenas de experimentos científicos y cumplieron tareas cruciales para mantener el estado técnico de la estación.

Una prueba extrema en la atmósfera

El proceso de aterrizaje fue técnicamente muy complejo y peligroso. Según ixbt.com, después de que la nave se separó del segmento ruso de la estación, realizó una maniobra de frenado y comenzó su salida de órbita. La etapa más emocionante y difícil del vuelo fue la entrada en las capas densas de la atmósfera.

Moviéndose a velocidad hipersónica, se formó una nube de plasma alrededor del módulo de descenso y la temperatura subió hasta los 2000 grados Celsius. En condiciones tan extremas, el casco de la nave resistió inmensas cargas térmicas. En ese momento, una interrupción temporal de las comunicaciones con la nave es habitual, debido a que la capa de plasma no deja pasar las ondas de radio.

Una vez superadas las cargas máximas, la nave desplegó su sistema de paracaídas. Unos segundos antes de tocar la superficie de la Tierra, se encendieron los motores de «aterrizaje suave» para reducir la velocidad de descenso al mínimo. Esto garantizó el regreso seguro y sin lesiones de los cosmonautas a la Tierra.

Resultados e importancia de la misión

La finalización de esta expedición demuestra la continuidad de la cooperación espacial internacional. Durante la misión de 241 días, la tripulación trabajó en las siguientes direcciones:

El estudio de los procesos biológicos en condiciones de microgravedad;

La investigación sobre el efecto de la radiación espacial en el organismo humano;

Las caminatas espaciales y el mantenimiento técnico fuera de la estación;

La realización de experimentos de ciencia de materiales de nueva generación.

Actualmente, todos los miembros de la tripulación se encuentran bajo supervisión médica y su estado se evalúa como estable. Debido a su estancia prolongada en ingravidez, los cosmonautas y el astronauta se someterán ahora a un proceso de rehabilitación de varias semanas. Durante este tiempo, sus organismos deberán adaptarse de nuevo a la gravedad terrestre.