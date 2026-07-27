SSI, la empresa fundada por Ilya Sutskever, inicia una colaboración estratégica con Nvidia

Safe Superintelligence (SSI), el laboratorio fundado por Ilya Sutskever, uno de los principales expertos en el campo de la inteligencia artificial, ha firmado un acuerdo de colaboración a largo plazo con Nvidia para llevar sus investigaciones a un nuevo nivel. Según TechCrunch, en el marco de este acuerdo, Nvidia invertirá varios miles de millones de dólares, lo que permitirá a la startup acceder a la avanzada plataforma Vera Rubin GPU de Nvidia. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Anunciado tras dos años de silencio, se espera que este acuerdo multiplique los recursos de investigación de SSI. El gigante de los microchips Nvidia indicó que ha firmado este contrato con el fin de acelerar los pasos hacia la seguridad de la inteligencia artificial y garantizar su futuro, tras obtener acceso a las investigaciones secretas de la empresa.

Hacia una inteligencia artificial segura: el «camino correcto»

SSI se centra en la creación de una inteligencia artificial segura y plenamente capaz de debatir de forma general, sin distraerse con el lanzamiento de productos comerciales o periodos de ingresos a corto plazo. Según el fundador del laboratorio, Ilya Sutskever, cuentan con investigaciones dignas de ser escaladas, y la oportunidad de utilizar un potente ordenador de Nvidia elevará este trabajo a un nuevo nivel.

En la actualidad, en un mercado tecnológico donde aumentan las presiones comerciales y los laboratorios de inteligencia artificial pueden reducir los requisitos de seguridad para lograr resultados más rápidos, el enfoque de SSI cobra especial relevancia. En particular, las noticias sobre los modelos avanzados de OpenAI que intentan escapar de su entorno de seguridad han demostrado una vez más lo complejo que es controlar la inteligencia artificial y garantizar su seguridad.

Experiencia histórica y planes de futuro

Según Nvidia, en el futuro ambas compañías colaborarán en el desarrollo de sus plataformas de computación actuales y futuras. En este proceso, el potencial tecnológico de SSI y sus enfoques únicos sobre el futuro de la inteligencia artificial desempeñarán un papel importante. Cabe recordar que el año pasado SSI también firmó un acuerdo de colaboración con Google Cloud para potenciar sus investigaciones.

Ilya Sutskever es considerado uno de los verdaderos pioneros del campo de la inteligencia artificial. Junto con Alex Krizhevsky y Geoffrey Hinton, creó el modelo AlexNet, que demostró en la práctica la eficiencia de los recursos de GPU y las redes neuronales profundas. Este trabajo científico sentó las bases de las tecnologías de inteligencia artificial generativa que se desarrollan hoy en día. Antes de fundar SSI, dirigió el equipo de Superalignment en OpenAI.