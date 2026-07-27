Guerra de fichajes por Konstantinos Karetsas: Borussia y Milan pugnan por la joya

La novela de fichajes en torno al joven y talentoso centrocampista Konstantinos Karetsas ha entrado en una fase decisiva en el fútbol europeo. Los principales clubes del continente libran una dura batalla por el mediapunta griego de 18 años, que milita en las filas del club belga Genk. Según la información difundida por HLN, se espera que el futuro del jugador se resuelva en las próximas horas, ya que los pretendientes buscan concretar su traspaso lo antes posible, informa Goal.com .

En concreto, el club alemán Borussia Dortmund ha mostrado una gran actividad al enviar una delegación especial a Bélgica. Representantes encabezados por la dirección deportiva han realizado el viaje para cerrar las negociaciones con la directiva del Genk. El club alemán, que participará en la Liga de Campeones la próxima temporada, ha marcado al joven futbolista como una prioridad absoluta en su proyecto deportivo.

La rivalidad entre alemanes e italianos

Una primera oferta realizada por el Borussia Dortmund fue rechazada por el Genk. Aunque los alemanes ofrecieron 30 millones de euros más otros 5 millones en variables, el club belga indicó que solo dejaría salir al futbolista si llega una propuesta por un valor total de 40 millones de euros, incluyendo los bonus. A pesar de ello, el club de Dortmund tiene la intención de cerrar la operación a corto plazo para evitar la competencia de otros equipos.

Tal como informa GOAL.com, los alemanes no son los únicos en la carrera, ya que el Milan italiano también sigue en la pelea. La semana pasada, la directiva rossoneri presentó su proyecto deportivo al jugador y a su entorno. El entrenador del equipo desea contar con un perfil idéntico al de Karetsas y se lo confirmó personalmente en una conversación telefónica.

Problemas financieros y perspectivas de traspaso

En la actualidad, el club milanés se encuentra un paso por detrás del Dortmund, aunque sus opciones siguen intactas. Dado que el equipo italiano ha gastado 100 millones de euros en fichajes ofensivos, primero deberá dar salida a algunos jugadores para acometer nuevas incorporaciones. El principal candidato señalado para hacer caja es Rafael Leao; si estas ventas no se concretan, será difícil cumplir con las exigencias del Genk.

Aunque Karetsas cumplirá 19 años el próximo mes de noviembre, su juventud no representa un inconveniente para su fichaje. Como el Borussia Dortmund no quiere entrar en largas negociaciones y busca un acuerdo inmediato, los milanistas podrían perder a este talentoso jugador si no actúan con rapidez.