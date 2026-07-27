Starship fotografiado por primera vez desde el espacio: la nave continúa flotando en el agua

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Starship fotografiado por primera vez desde el espacio: la nave continúa flotando en el agua

La última prueba del sistema de transporte ultra pesado Starship de SpaceX ha concluido con resultados importantes. Se ha publicado la primera imagen satelital tomada desde el espacio de la nave que amerizó con éxito en el océano Índico, revelando que ni siquiera se hundió y flotó a más de 100 kilómetros de distancia en la superficie. Esta etapa podría abrir un nuevo capítulo en el programa de construcción de naves espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, durante el 13.º vuelo realizado entre las pruebas décimas y posteriores, la nave espacial Ship 40 conservó su integridad por completo. Anteriormente, el director ejecutivo Elon Musk destacó la alta eficiencia del nuevo escudo térmico de Starship, elogiando su apariencia exterior. Los ingenieros también explicaron las razones por las cuales se eligió específicamente el acero inoxidable para la construcción de esta aeronave.

Imágenes únicas desde el espacio

Los especialistas señalan que la nave no solo sobrevivió en la superficie del agua, sino que también se alejó significativamente del punto de aterrizaje. En la primera fotografía espacial difundida en Internet se observa claramente a Starship reposando de manera segura en la cuenca del océano Índico. Se observó que la embarcación de apoyo GO Australis, perteneciente a SpaceX, la acompañaba de cerca.

Actualmente, los equipos de ingeniería están analizando en profundidad el estado de la nave tras su estancia prolongada en el agua. Los datos obtenidos servirán como base principal para organizar los futuros vuelos de prueba de manera más segura y eficiente. La dirección de la empresa aún no ha proporcionado información oficial sobre el destino de Ship 40 y los planes para traerlo de regreso a la costa.

Un paso más hacia el futuro

Esta prueba forma parte de la gran estrategia de SpaceX para crear un sistema de transporte totalmente reutilizable. El éxito del programa ampliará drásticamente las capacidades para entregar carga y astronautas a la Luna y Marte en el futuro. Al mismo tiempo, la empresa trabaja activamente en otras direcciones.

En particular, el especialista de SpaceX Michael Nicholls habló sobre el proyecto Starlink y los pasos exitosos en el campo de la AI. Según él, la fase de pruebas de los 20 satélites Starlink V3 de nueva generación ha concluido con éxito. Esto aumentará aún más las capacidades de la red de Internet global.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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