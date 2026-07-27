Se revelan los precios en el mercado europeo de los smartphones de la serie Redmi Note 17

Se han filtrado los precios europeos esperados para los smartphones Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro y Redmi Note 17 Pro Max, que se preparan para su lanzamiento en el mercado global. Según el portal Ytechb, se espera que los dispositivos se ofrezcan a los compradores internacionales en cinco versiones diferentes y sus precios podrían diferir significativamente de los del mercado chino. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha sabido que los modelos globales diferirán de las versiones locales no solo en el precio, sino también en algunas características técnicas. En particular, se presume que el modelo base Redmi Note 17 5G estará equipado con una cámara principal de 108 MP en lugar del sensor de 50 MP de la variante china. Esto podría representar una ventaja adicional para los usuarios internacionales.

Diferencias en capacidades técnicas y precios

Los expertos señalan que el cambio más grande afectará a los dispositivos del segmento de mayor precio. Si se confirman las filtraciones, los modelos Redmi Note 17 Pro y Redmi Note 17 Pro Max resultarán más caros en comparación con el mercado chino. A pesar de esto, se espera que las capacidades de estos gadgets atraigan a los compradores.

El modelo Redmi Note 17 Pro que se espera sea lanzado en el mercado europeo mantendrá los parámetros principales de la versión china. En concreto, el dispositivo contará con el procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, una cámara frontal de 8 MP y un conjunto de sensores principales de 50 y 2 MP.

Batería de gran capacidad y pantalla

Uno de los aspectos más notables del smartphone es su fuente de energía. Se espera que la versión global también esté equipada con una enorme batería de 9000 mAh de capacidad, lo que permitirá a los usuarios utilizar el gadget durante un largo período sin necesidad de recarga.

Asimismo, el dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 120 Hz y un brillo máximo de 3500 nits. La combinación de una pantalla de alta calidad y una potente batería está diseñada para satisfacer plenamente las demandas de los usuarios modernos.

Por ahora, Xiaomi no ha confirmado oficialmente estos precios y características. Sin embargo, la información filtrada muestra claramente que la serie saldrá pronto de las fronteras chinas para ponerse a la venta en Europa y otros mercados globales.