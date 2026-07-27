Gigantes de la Serie A tras los pasos de John Stones

El experimentado defensa de la selección de Inglaterra y del Manchester City, John Stones, podría continuar su carrera en el campeonato italiano. Según informa Goal.com, los principales equipos de Italia —el Inter y la Juventus— muestran un fuerte interés en los servicios del jugador de 32 años y ya han iniciado conversaciones con sus representantes. Al convertirse en agente libre tras finalizar su contrato actual con el Manchester City, el jugador ha expresado su apertura para abrir una nueva página en su carrera. Así lo informa Goal.com, informa .

Es bien sabido que John Stones logró un éxito rotundo durante sus 10 temporadas en el Manchester City. En este periodo, ganó el título de la Premier League en seis ocasiones y levantó el trofeo de la Liga de Campeones en la temporada 2022/23. Su estilo de juego moldeado bajo la dirección de Pep Guardiola, su visión de campo y su madurez táctica lo han convertido en uno de los defensas más cotizados de Europa.

La competencia de los gigantes de la Serie A

A pesar de la edad del jugador, su experiencia internacional sigue estando muy valorada. En particular, desempeñó un papel clave para que la selección de Inglaterra alcanzara las semifinales en el recientemente concluido Mundial. Durante el torneo, fue titular en tres partidos y también entró desde el banquillo en los octavos de final contra México. Conseguir gratis a un jugador de este calibre sin coste de traspaso se considera una oportunidad única para los grandes clubes de Europa.

El Inter y la Juventus ya han iniciado conversaciones oficiales con los representantes del jugador. Según la información difundida por el conocido insider Fabrizio Romano, el internacional inglés está considerando seriamente la opción de mudarse a Italia. Los colosos de la Serie A han marcado al experimentado defensa como un objetivo prioritario para reforzar su línea defensiva.

Interés dentro de Inglaterra

Sin embargo, el campeonato italiano no es la única opción para John Stones. Los equipos de la Premier League también se han sumado a la puja por ficharle en el mercado de fichajes. En concreto, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, sigue de cerca la situación del jugador para cubrir la baja por lesión de William Saliba. Cabe recordar que Arteta ya estudió de cerca las cualidades de Stones cuando trabajaba como asistente de Guardiola en el Manchester City.

Además del Arsenal, el Chelsea de Londres también figura entre los equipos que vigilan los pasos del defensa. No obstante, dado que el precio de traspaso del jugador es cero, la decisión final dependerá enteramente de John Stones y de dónde desee continuar su carrera en el futuro.