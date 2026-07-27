Inteligencia artificial ejecutada en un microcontrolador de tan solo 10 dólares

·41·Tecnología
Inteligencia artificial ejecutada en un microcontrolador de tan solo 10 dólares

En una época en la que las tecnologías de inteligencia artificial se desarrollan a un ritmo vertiginoso, muchos dependen únicamente de aceleradores gráficos potentes y dispositivos costosos con gigabytes de memoria RAM. Sin embargo, según Ixbt.com, el desarrollador ucraniano Slava S (slvDev) rompió todos los esquemas al lograr ejecutar con éxito un modelo de lenguaje local en un microcontrolador ultraeconómico que cuesta alrededor de solo 10 dólares. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el marco de este proyecto llamado ESP32-AI, todo el proceso se llevó a cabo directamente en el microcontrolador ESP32-S3, sin conexión a Internet y sin utilizar servicios en la nube. Este logro demostró que en el futuro las capacidades de la inteligencia artificial se podrán llevar incluso a los electrodomésticos y sistemas embedded más sencillos.

Una solución técnica en condiciones de recursos limitados

A primera vista, esta tarea parecía casi imposible. El caso es que el ESP32-S3 está equipado con tan solo 512 KB de SRAM interna, 8 MB de PSRAM y 16 MB de memoria flash. Por lo general, se considera que recursos tan limitados no son suficientes ni siquiera para los modelos de lenguaje más compactos.

Para sortear esta grave limitación, el desarrollador utilizó el enfoque arquitectónico Per-Layer Embeddings utilizado en los modelos de la familia Google Gemma. Tras someter el modelo a un proceso de cuantización de hasta 4 bits, se logró reducir su tamaño a 14,9 MB.

El futuro y las perspectivas de la inteligencia artificial local

La tabla más voluminosa, que contiene unos 25 millones de parámetros, se colocó en la memoria flash, mientras que la memoria SRAM se utilizó únicamente para los cálculos. Como resultado, los requisitos de memoria RAM se redujeron drásticamente y se garantizó un funcionamiento estable del sistema.

El modelo utilizado en el proyecto incluye 28,9 millones de parámetros y fue entrenado en la base de datos TinyStories. Es capaz únicamente de generar textos de ficción cortos y no está diseñado para chatear, escribir código o buscar datos. Por lo tanto, en lugar de reemplazar por completo a los grandes modelos de lenguaje, el proyecto demuestra claramente las capacidades de la arquitectura moderna.

Según el autor, este enfoque es muy útil para dispositivos autónomos donde el procesamiento local de datos es fundamental. En particular, los electrodomésticos, los controladores industriales y diversos sistemas embebidos podrán utilizar la inteligencia artificial sin necesidad de una conexión constante a Internet.

MicrocontroladorInteligencia artificialESP32ProgramaciónTecnologías
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa únicoLa Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa únicoHoy, 02:55Satya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisisSatya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisisHoy, 02:28Se revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign EvolvedSe revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign EvolvedHoy, 02:26Peacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégicaPeacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégicaHoy, 01:56Thea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusiónThea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusiónHoy, 01:52Las conversaciones de usuarios de Claude se filtraron en la búsqueda de GoogleLas conversaciones de usuarios de Claude se filtraron en la búsqueda de GoogleHoy, 01:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño